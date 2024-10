Carolyn Carlson in scena al Teatro Biondo di Palermo

- Pubblicità -

“Motion time space” è il titolo dell’evento speciale che sabato 12 ottobre alle ore 17.00 la coreografa statunitense Carolyn Carlson interpreterà insieme agli allievi della “Scuola di recitazione e professioni della scena” del Teatro Biondo di Palermo, con la partecipazione delle danzatrici Arabella Scalisi e Valeria Zampardi e del musicista Gianni Gebbia.

Assistenti della coreografa sono Patrizia Veneziano e Carlomauro Maggiore.

Lo spettacolo sarà l’esito di una breve residenza al Teatro Biondo, durante la quale l’artista trasmetterà agli allievi i principi di una tecnica rigorosa basata sulla relazione tra energia, spazio e tempo, principi appresi alla scuola di Alwin Nikolais, di cui la coreografa è stata allieva e collaboratrice. Basato sui principi sviluppati da Nikolais, il lavoro di Carlson si è evoluto in un percorso di poesia visiva impiegando improvvisazione ed esplorazioni compositive che permettono al danzatore-poeta di scoprire il proprio potenziale creativo.

In Italia ha lasciato un segno indelebile l’esperienza veneziana di Carolyn Carlson al Teatro La Fenice, dove all’inizio degli anni ’80 ha tenuto un laboratorio che ha prodotto sviluppi importantissimi per la danza contemporanea italiana. La coreografa è tornata a Venezia nel 1999 per dirigere la prima edizione della Biennale Danza, che nel 2006 le ha assegnato il primo Leone d’Oro dedicato alla categoria.

