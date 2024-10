Cresce l’attesa attorno al musical Dracula della Compagnia Poetica Produzioni

- Pubblicità -

“La “Poetica Produzioni” è una realtà che cresce di giorno in giorno fatta di tanto impegno, dedizione e amore, elementi fondamentali su cui abbiamo costruito la messa in scena di Dracula, il nuovo atteso musical”. Con queste parole l’attore, regista e direttore artistico di Poetica Produzioni Alessandro Incognito parla del suo “Dracula”, in scena al Teatro Ambasciatori dal 31 ottobre al 3 novembre” alle ore 21.00.

“Dopo il trionfo dei “Promessi Sposi”- dichiara Alessandro Incognito- era doveroso ritornare in scena con uno spettacolo all’altezza del successo precedente e far vivere al pubblico, attraverso uno spettacolare impianto scenografico, luci ricche ed evocative, musiche trascinanti ed un cast eccezionale, un’esperienza teatrale totalmente immersiva, che coinvolgerà gli spettatori fin dall’ingresso in sala”.

“Dracula” ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo spettacolo evento della Sicilia, com’è già accaduto nel 2017 con la trasposizione teatrale del romanzo di Manzoni visto da oltre 50mila spettatori. L’opera musicale vedrà rivivere i protagonisti del celebre romanzo di Bram Stoker, in una versione più umanizzata, dove la storia d’amore passionale e coinvolgente, quella tra Dracula e la sua Mina, arriverà a far commuovere gli spettatori, anche di fronte alle azioni commesse dal protagonista.

“Nella stesura dell’adattamento teatrale – continua Alessandro Incognito autore della regia e del testo teatrale – tutti i personaggi principali, non solo Vlad e Mina, ma anche il professore Abraham Van Helsing, l’avvocato Jonathan Harker, marito di Mina, Jack Seward e gli altri hanno qualità caratteriali ben delineate, è facile poter cogliere tutte le loro umane debolezze. Ciò che, a mio avviso, rende inedita questa messa in scena è stata la valorizzazione della coralità, la vera e più grande protagonista di questo spettacolo. I performer saranno presenti in scena dall’inizio alla fine e coinvolgeranno letteralmente il pubblico, appassionandolo!”.

Le scenografie sono assolutamente spettacolari, un continuo divenire dalla Londra di fine Ottocento alla Transilvania del conte Dracula, le coreografie sono curate da Erika Spagnolo e la direzione musicale è affidata a Franco Lazzaro. Tutti i protagonisti, vestiti dall’abile mano di Rosy Bellomia, vedranno muovere i loro passi all’interno di un’intensa storia intrisa di passione, dannazione e avidità di potere.

“Tengo a sottolineare che il musical Dracula non è uno spettacolo solo per coloro che sono affascinati dal mondo dell’orrore – conclude Alessandro Incognito – ma è uno spettacolo che, per la scelta registica che abbiamo adottato, trasporterà, anche fisicamente, il pubblico di tutte le età verso il castello dannato del conte Dracula attraverso gli oceani del tempo per raccontare una storia di amore e di morte, dove il bene e il male prenderanno vita in una messa in scena inedita, rivoluzionaria ed entusiasmante”.