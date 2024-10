Catania, Ciminiere illuminate di verde per la Giornata mondiale della Salute mentale venerdì 10 ottobre

- Pubblicità -

Le Ciminiere – uno degli edifici simbolo di Catania – saranno illuminate di verde il 10 ottobre in occasione della Giornata mondiale per la Salute mentale, che quest’anno ha per tema “E’ tempo di dare priorità alla salute mentale sul posto di lavoro”.

Per sensibilizzare la popolazione ed informarla su tematiche relative al disagio mentale, moltissimi edifici pubblici in Italia il 10 ottobre saranno illuminati di verde, il colore della speranza e della vitalità, scelto per richiamare l’attenzione sul fatto che non c’è salute senza salute mentale e che è necessario fornire più servizi territoriali alle famiglie delle persone sofferenti: depressione e ansia sono in continuo aumento tra tutte le fasce di età, una vera e propria emergenza che impatta su produttività, performance e presenza sul posto di lavoro.

Tra i promotori della Giornata mondiale per la Salute mentale c’è il Coordinamento toscano delle Associazioni per la Salute mentale, che in una nota diretta al sindaco metropolitano Enrico Trantino riserva un particolare focus sul benessere psicofisico e la tutela delle persone con disagio mentale, spesso vittime di isolamento e pregiudizi, ma meritevoli invece di sostegno e supporto appropriati.