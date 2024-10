Domani, venerdì 11 ottobre, il nuovo percorso di degustazione da Scialari “Etna Nebrodi”

- Pubblicità -

Dopo il viaggio tra le eccellenze dei Monti Iblei, venerdì 11 ottobre 2024 Scialari organizza un in un percorso degustativo che parte dall’Etna fino ai Nebrodi.

In questa occasione si avrà modo di conoscere diverse realtà produttrici di salumi di suino nero dei Nebrodi (𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐍𝐞𝐛𝐫𝐨𝐝𝐢 𝐒𝐨𝐜. 𝐂𝐨𝐨𝐩.), formaggi artigianali dei Nebrodi (𝐂𝐞.𝐋𝐚.𝐅𝐚 𝐒𝐨𝐜. 𝐂𝐨𝐨𝐩. 𝐀𝐠𝐫.) , miele di Zafferana Etnea (𝐂𝐨𝐨𝐩. 𝐀𝐩𝐢𝐜𝐨𝐥𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐄𝐭𝐧𝐞𝐢), vini (𝐀𝐳. 𝐀𝐠𝐫. 𝐏𝐮𝐠𝐥𝐢𝐬𝐢) e pistacchio verde di Bronte DOP (𝐂𝐨𝐨𝐩. 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐩𝐢𝐬𝐭𝐚𝐜𝐜𝐡𝐢𝐨 𝐒𝐦𝐞𝐫𝐚𝐥𝐝𝐨) in un menu degustazione assolutamente da non perdere!

𝐌𝐄𝐍𝐔



Tagliere di salumi di suino nero dei Nebrodi e formaggi artigianali dei Nebrodi accompagnati da miele di Zafferana Etnea

- Pubblicità -

Trottole al pesto di pistacchio verde di Bronte DOP con guanciale di suino nero dei Nebrodi

Panna cotta con ganache di crema e granella di pistacchio verde di Bronte DOP

Vino Rosso e Bianco