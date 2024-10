Economia, Cisl Sicilia si pronuncia sul protocollo d’intesa tra Regione, Irfis e Irsap sulla Zes

- Pubblicità -

“Riteniamo positivo il protocollo d’intesa siglato ieri dall’assessore Edy Tamajo con il commissario straordinario dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (Irsap), Marcello Gualdani, e il direttore di Irfis FinSicilia S.p.A., Giulio Guagliano. È certamente un aspetto importante il potenziamento infrastrutturale nelle aree di Carini (in provincia di Palermo), Acireale e Catania, Francofonte (Siracusa), Troina (in provincia di Enna), ancor di più in relazione alle risorse previste dall’intesa, pari a 14 milioni di euro. Ma adesso è fondamentale un’analisi complessiva sulle Zes”. A dirlo, il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, che aggiunge: “Le zone economiche speciali sono un’opportunità per i territori e come tali, gli interventi vanno declinati secondo le peculiarità delle realtà locali. È opportuno che si analizzi nel dettaglio quali saranno le ricadute occupazionali di questi primi interventi, se verranno impiegate imprese e manodopera locale, per citare un esempio su tutti. E restando in tema di impulso alla creazione di posti di lavoro, si deve continuare a vigilare in maniera rigida sul sistema degli appalti, sulla verifica dell’applicazione dei contratti di categoria, sul rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro”. Il segretario generale della Cisl Sicilia rimarca poi la necessità di valutare gli effetti a medio e lungo termine delle azioni relative alle Zes nel territorio. “Torniamo a sollecitare il governo regionale a confrontarsi con le parti sociali su questo tema – sottolinea La Piana – perché gli investimenti, le misure e dunque gli interventi siano efficaci e attivino un circuito virtuoso di crescita e sviluppo”.