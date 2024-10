Turismo: la Cna Sicilia protagonista al TTG di Rimini con percorsi e appuntamenti

- Pubblicità -

Rimini, 10 ottobre 2024 – Anche quest’anno la Cna Sicilia ricopre un ruolo da protagonista al TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, che si tiene a Rimini dal 9 all’11 ottobre, con la presentazione di percosi turistici e l’organizzazione di incontri tra le aziende siciliane e i principali buyers del settore.

All’interno della fiera, infatti, la Cna nazionale partecipa con un padiglione di 80 metri in cui si svolgono talk, esibizioni di imprese e appuntamenti tra gli operatori internazionali e le imprese aderenti all’organizzazione. In particolare la Cna Sicilia ha già programmato più di 50 appuntamenti ai quali vengono presentati ben 25 percorsi/pacchetti turisici, per promuovere i servizi delle imprese associate aderenti all’iniziativa. Al termine della fiera, inoltre, la Cna ha organizzato una missione per 40 buyer stranieri che saranno ospiti delle Cna di Agrigento, Catania, Enna, Siracusa e Trapani fino a lunedì prossimo.

- Pubblicità -

“La Cna Turismo Sicilia – dichiara Maria Iangliaeva Gallitto, presidente di Cna Sicilia Turismo – ha individuato, come obiettivo principale, la valorizzazione dell’autenticità delle esperienze, dei prodotti e dello stile di vita siciliano che negli ultimi anni ha avuto una richiesta forte ed oggi sempre più crescente da parte dei tour operator di tutto il mondo”.

“Promuovendo l’autenticità – aggiunge – che può essere trovata nei piccoli borghi e villaggi fuori dai circuiti classici, la Cna Turismo Sicilia crea importante visibilità al livello internazionale non solo ai territori coinvolgendo le amministrazioni locali ma soprattutto alle piccole e preziose realtà come artigianato artistico, cucina locale, prodotti tipici, feste tradizionali, settori moda e gioielleria. Si crea un suolo fertile per far emergere i giovani talenti nei settori più vari, dall’accoglienza alla ristorazione, dalle guide turistiche ai trasporti, dalla produzione locale di qualità e commercio agli eventi culturali”.

“Siamo solo all’inizio del percorso – conclude Iangliaeva Gallitto – che già sta dando grandi soddisfazioni. Per la prossima edizione vogliamo coinvolgere sempre più professionisti nella creazione dei pacchetti e nell’attività promozionale. La presenza capillare e costante grazie alle centinaia di funzionari, collaboratori e dirigenti su tutto il territorio regionale, garantisce il supporto professionale a tutte le aziende che credono nella Sicilia e nel suo futuro nel campo del turismo sostenibile con contenuti di grande valore”.