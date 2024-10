Agricoltura. Confcooperative, Legacoop e FedAgriPesca incontrano l’assessore Barbagallo: focus sulla crisi del Vino. “Gettate le basi per un dialogo costruttivo”

- Pubblicità -

L’avvio di un percorso condiviso, caratterizzato da un confronto costruttivo per uno sviluppo organico del settore agricolo in Sicilia.

E’ la volontà emersa in maniera unanime dal primo incontro tra i rappresentanti di Confcooperative Sicilia, Legacoop Sicilia e FedAgriPesca Sicilai e l’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo.

- Pubblicità -

Sul tappeto le principali questioni che riguardano il comparto, a partire dalla crisi che, con dinamiche in parte simili, in parte differenti, attanaglia l’ortofrutta, come il settore del vino, dei cereali, caseario e che non risparmia nemmeno i produttori di olio.

Nel corso della riunione è risultata chiara la volontà di affrontare, con approfondimenti specifici, tutti i temi posti in evidenza, partendo dalle priorità che saranno via via individuate.

Un’idea condivisa pienamente dall’assessore Barbagallo.

La riunione è, intanto, stata l’occasione per iniziare a sviscerare i problemi che rischiano di mettere in ginocchio la vitivinicoltura siciliana, alle prese una produzione che quest’anno, per via della siccità ma non solo, si è drasticamente ridotta. Risulta, pertanto, urgente adottare misure a sostegno delle imprese, affinché possano superare questa complessa fase e possano guardare con fiducia in prospettiva.

L’apertura mostrata dall’assessore Barbagallo rappresenta motivo di soddisfazione per le Centrali Cooperative, che hanno manifestato piena disponibilità a fornire il loro costante contributo di analisi e proposta a tutela e per lo sviluppo dell’Agricoltura e segnatamente delle imprese nell’isola.

Tra le ipotesi su cui si lavorerà nelle prossime settimane figurano: la capitalizzazione delle cooperative agricole del settore primario, la rinegoziazione dei mutui, i contributi in conto interesse per anticipazione, ed altri interventi specifici che dovrebbero toccare anche progetti di sviluppo del settore e di promozione del vino siciliano.