Catania Off Fringe Festival 2024

Giunto alla terza edizione, il Festival del teatro Off e delle arti performative diventa sempre più ricco e inclusivo: più di 300 eventi in 4 sezioni, con oltre 30 spazi coinvolti in tutta la città e un fantastico Village Off renderanno la città di Catania un palcoscenico internazionale

Tutto è pronto per la terza edizione del Catania OFF Fringe Festival, Festival del Teatro Off e delle arti Performative, che si svolgerà a Catania dal 17 al 27 ottobre. Due settimane in cui la città di Catania si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico; tutto questo grazie a Francesca Vitale e Renato Lombardo, ideatori e direttori artistici e da quest’anno fondatori del Fringe Italia Off, un network che unisce i Festival di Milano e Catania. Una prima giuria di esperti ha selezionato gli spettacoli, tra gli oltre 200 che hanno partecipato al bando da tutta Italia e dall’estero, per passare poi alla scelta ultima operata dai responsabili degli spazi partner.

Il Fringe, tipologia di festival di arte performativa indipendente, ha oltre 70 anni di storia ed è nato a Edimburgo; i Fringe sono oggi circa 250 nel mondo, due dei quali nel network Fringe Italia OFF: Milano OFF, giunto ormai alla sesta edizione e Catania, oggi alla sua terza: un’opportunità per le compagnie provenienti da tutto il mondo di farsi conoscere e per la comunità del territorio di poter assistere e sperimentare nuove forme di intrattenimento.

Il Fringe viaggia “worldwide” per creare contatti tra artisti e operatori e condividere, grazie alla cultura e allo spettacolo, la bellezza e il patrimonio di tutti i paesi. In occasione del 700simo anniversario della morte del mercante e viaggiatore più famoso al mondo, Marco Polo, Fringe Italia Off dedica l’edizione 2024 del festival al Viaggio. Nei luoghi del mondo e attraverso artisti e visionari d’arte.

Un’edizione, quella del 2024, con un cartellone molto ricco, con spettacoli che andranno in scena dal giovedì alla domenica per due settimane consecutive. Performance di diversi generi e in diverse lingue avranno luogo in ogni location, regalando nuova linfa teatrale alla città. Tre esibizioni al giorno in ogni spazio e in orari diversi, studiati in modo tale che sia possibile spostarsi da una location a un’altra per godere appieno di ciò che il Fringe offre alla città.

“Arte diffusa, condivisione, aggregazione, empatia sociale, cammino, dialogo – dichiara il sindaco di Catania Enrico Trantino – Sono solo alcuni degli ingredienti di un festival che sa di buono, che sa di bello. Ancor più per aver scelto quest’anno come filo conduttore il viaggio. Un tema che è anche metafora di quella missione che intendiamo portare avanti con tutte le realtà che hanno voglia di costruire, di valorizzare, di esplorare. Per puntare con ottimismo verso quell’orizzonte di “virtute e canoscenza”, tanto invocato dal Sommo Poeta ma che, davvero, può essere anche tanto vicino se lavoriamo tutti insieme”.

Il CTOFF propone un’offerta artistica sempre più variopinta, inclusiva e originale.

Saranno infatti ben 59 spettacoli, 236 repliche in 14 luoghi, ad animare la città sia in spazi performativi che in teatri veri e propri quali il Cut, il Centro Culturale Zo, la Sala Hernandez, Spazio o – Spirito Mediterraneo, Piazza Scammacca, Palazzo Scammacca del Murgo, Teatro “Vitaliano Brancati”, Teatro “Sala DeCurtis”, Piccolo Teatro della Città, Sala Giuseppe Di Martino – Fabbricateatro, A.L.Centro Studi Laboratorio D’Arte, Four Point By Sheraton – Salea Cassiopea 1 e Sala Cassiopea 2.

Il Progetto vanta il Patrocinio/Contributo di Palcoscenico Catania, del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, della Città Metropolitana di Catania, della Città di Catania, ed in partnership con l’ Università di Catania, il Teatro Massimo Bellini, il Teatro Stabile di Catania, e come Official Green Carrier FCE ( Ferrovia Circumetnea ), AMTS (Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. ) e con il sostegno di SIAE (Società Italiana Autori ed Editori ), la città si prepara ad accogliere artisti e operatori da tutto il mondo.

Il Fringe Off coinvolge anche il Comune di Mascalucia, con spettacoli a Villa Chiara e al Teatro Stabile Mario Re.

A testimonianza dell’orientamento internazionale che il Festival sta assumendo sempre di più, Catania OFF, già da anni parte del World Fringe Network, consolida le sue collaborazioni con i Fringe Festival di Avignone, Praga, Istanbul, NewYork, Hollywood, Stoccolma, Isole Azzorre, Reykjavik, Tessaloniki, Denver, Lagos e aggiungerà a breve quelle con Adelaide e Delhi, offrendo agli artisti l’opportunità di portare i loro spettacoli nel mondo, grazie a premi e selezioni assegnati da una giuria composta anche da operatori esteri.

Oltre al Fringe OFF, altre tre sezioni fanno parte del Progetto del Festival

● OFF DELL’OFF

L’Off dell’Off, già cominciato martedì primo ottobre fino a venerdì 11 Ottobre, ha presentato più di 35 eventi in tutta la città. Le periferie e i giovani sono stati al centro del progetto, che ha messo in rete scuole e associazioni territoriali (l’I.C. “P.S. Di Guardo-Quasimodo”, I.C. “Italo Calvino”, I.O.S. “ Angelo Musco”, Liceo Classico “Mario Cutelli”, Liceo Artistico Statale “Emilio Greco”, Punto Luce Catania – Save The Children Onlus, WonderladLad ETS) per dare il via a un’originale “rialfabetizzazione” artistica ed emozionale delle nuove generazioni. Laboratori, spettacoli, incontri, dibattiti e progetti speciali. Uno di questi vede il coinvolgimento diretto di circa 200 studenti agli spettacoli del Fringe Off con il format Lo Studente in Giuria, personalmente curato da Francesca Vitale. Una full immersion per formare giovani critici avvicinandoli in modo creativo, stimolante e approfondito al mondo del teatro. I momenti didattici hanno come obiettivo la formazione di una giuria di giovani con la responsabilità di visionare un numero minimo di 6 spettacoli tra i 59 in programma della sezione Fringe, in modo da stabilire l’assegnazione del premio F.I.L. (Felicità Interna Lorda) allo spettacolo che essi riterranno più meritevole sulla base di criteri e dei parametri appresi nel corso degli incontri preparatori.

● CATANIA VILLAGE OFF

Il Catania Village Off sarà operativo dal 15 al 27 Ottobre all’interno del complesso fieristico Le Ciminiere, dove si svolgeranno molti eventi in programma. Grazie anche all’importante impegno messo in atto da La Città Metropolitana di Catania, che ha patrocinato la manifestazione, credendo e appoggiando fortemente il progetto del Fringe, il Village avrà una nuova sede adatta ad essere il centro e cuore del Festival. Luogo di mostre, incontri, focus, presentazioni di libri, punto di incontro tra compagnie, operatori e pubblico, nonché area ticket e info point. All’interno del Village, LE NOTTI DEL VILLAGE, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (è consigliatas prenotazione sul sito), saranno eventi da non perdere: due serate speciali dedicate ai nuovi talenti comici con Zelig Free Stage. Direttamente dallo Zelig di Milano, il 17 e 18 ottobre, il patron direttore, Giancarlo Bozzo, presenterà 16 nuovi talenti comici, 8 per ogni serata, che si sfideranno fino all’ultima battuta a Le Ciminiere. Il pubblico in sala avrà un ruolo decisivo e deciderà i vincitori di una serata nella programmazione di Area Zelig della stagione 2025/26. Non mancherà la buona musica ricca di energia e frizzante magia con Francois e le Coccinelle ed i Colorindaco.

● CATANIA IN

Il 16 Ottobre grande festa di apertura con Catania In. Una serata al Teatro Sangiorgi per inaugurare e raccontare il festival. Durante la serata si percorreranno le tappe del “Viaggio”. L’attrice Donatella Finocchiaro, il cantante, attore teatrale e polistrumentista Mario Incudine, il cabarettista, attore e cantautore Giuseppe Castiglia, l’attore Pietro De Nova e altri amici Testimonial del Festival dialogheranno con il pubblico in questo meraviglioso viaggio chiamato Fringe.