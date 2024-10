Catania ospita il Festival della Cultura Finanziaria: conferenza stampa di presentazione lunedì 30 settembre

- Pubblicità -



La città di Catania si prepara ad accogliere il Festival della Cultura Finanziaria, un evento di respiro nazionale che si terrà il 14 e 15 ottobre presso il Palazzo della Cultura e altre sedi della città. La conferenza stampa si terrà il 30 settembre alle ore 11:00, presso la Sala Giunta del Palazzo degli Elefanti.

Il Festival si propone come un punto di riferimento per l’educazione finanziaria, con particolare attenzione ai giovani, alle donne e alle opportunità di investimento legate alla rivoluzione digitale.

“Il Festival rappresenta un’importante occasione per comprendere come la cultura finanziaria e la gestione del risparmio possano diventare una leva strategica per il futuro delle nuove generazioni e delle imprese, specialmente in un contesto di grandi trasformazioni come quello della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Teresa Calabrese, ideatrice e curatrice del Festival, nonché Recruiting Manager di BNL LB BNP Paribas.

Il Festival della Cultura Finanziaria è la naturale evoluzione del tradizionale Convegno Annuale sull’Educazione Finanziaria, che giunge quest’anno alla sua settima edizione, consolidando il suo ruolo cardine per il confronto su temi strategici per il settore finanziario.

L’iniziativa ha un carattere europeo che si manifesta nei propositi dell’intera manifestazione, riflettendo la visione di un’Europa unita nella diversità. La Sicilia, culla del Mediterraneo e regione che ospiterà il Festival, diventa simbolo di un mosaico di culture, lingue e tradizioni che rappresentano con sincerità il cuore pulsante del continente europeo. Il festival, attraverso l’educazione finanziaria e il confronto tra esponenti di respiro nazionale, intende promuovere l’idea che il progresso nasce dalla conoscenza, formazione e dalla valorizzazione delle differenze.

“Siamo orgogliosi di offrire un evento che non solo informa, ma ispira e stimola l’innovazione, il cambiamento e l’inclusione e che vedrà la partecipazione del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e di illustri consiglieri del Ministro dell’Università e della Ricerca, la Dott.ssa Maria Alessandra Gallone, Consigliere del Ministro dell’Università e della Ricerca per le politiche dell’Innovazione e delle Sostenibilità, con delega all’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica e la Dott.ssa Andrea Catizone, Consigliere del Ministro dell’Università e della Ricerca per le Politiche dell’Orientamento”, aggiunge Calabrese, “Tutto ciò è stato reso possibile grazie al prezioso sostegno del Sindaco di Catania, Enrico Trantino, del Presidente dell’ARS Gaetano Galvagno e dell’Assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Edmondo Tamajo.”

Il programma prevede la partecipazione di illustri esponenti delle istituzioni, dell’industria finanziaria e del mondo accademico nazionale, che interverranno in sessioni tematiche per promuovere il dibattito sui temi dell’educazione finanziaria, spaziando dalla consulenza finanziaria all’intelligenza artificiale, dalla rivoluzione digitale al ruolo dell’empowerment femminile.

Inoltre, non mancheranno momenti dedicati ai giovani, con una Challenge che vedrà la partecipazione di studenti universitari e liceali, che si sfideranno nella creazione di progetti innovativi che saranno valutati da una giuria di esperti del settore, tra cui Le Village by Crédit Agricole, Futurea e 2cents.