Presentazione del libro “Vietato a Sinistra – Dieci interventi femministi su temi scomodi” – Libriamoci

Recensioni di libri, riflessioni insieme agli autori delle opere, divulgazione culturale e informazione. Questo e molto altro nella nostra rubrica “Libriamoci”.

Nella puntata di oggi abbiamo avuto modo di intervistare Silvia Baratella e Daniela Dioguardi – rispettivamente co-autrice e co-autrice/curatrice del libro “Vietato a Sinistra – dieci interventi femministi su temi scomodi” (Castelvecchi editore) – e l’On. Luana Zanella, Presidente del gruppo Parlamentare Alleanza Verdi e Sinistra e Vice-presidente della XII Commissione Affari Sociali, convinta sostenitrice dell’opera, e già presente a numerosi presentazioni della stessa.

Questo libro contiene un insieme di saggi relativi a diversi temi “scomodi”, ciascuno redatto da una diverse autrice (anche a quattro mani): ecco quindi l’elenco completo delle scrittrici che hanno contribuito alla realizzazione del libro: Marcella De Carli Ferrari, Lorenza De Micco e Anna Merlino, Caterina Gatti, Cristina Gramolini e Roberta Vannucci, Doranna Lupi, Laura Minguzzi, Laura Piretti, Stella Zaltieri Pirola; l’introduzione all’opera è di Francesca Izzo.

L’opera che presentiamo sta sera si propone di esplorare temi delicati e complessi come maternità surrogata, sex work, quote rosa, bigenitorialità e tanto altro ancora. Questi argomenti, spesso discussi in maniera polarizzata, trovano in quest’opera un’occasione di riflessione ulteriore, sotto una luce “femminista”.

L’intento delle autrici è quello di aprire un dibattito civile su questioni che riguardano la libertà femminile, l’integrità della persona e i diritti delle donne, spesso ridotti a slogan o trattati superficialmente. Inoltre il libro contiene, già dal titolo, una provocazione nei confronti degli schieramenti politici italiani di sinistra, per i quali le tematiche affrontate nel libro risultano essere quasi “vietate”. In che senso? E qual è davvero la visione delle autrici sui temi cui abbiamo accennato? Lo scopriremo insieme questa sera!

