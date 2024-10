Scuola: Flc Cgil Siracusa, concluso il corso di formazione “La Forza della Rappresentanza RSU e Delegati”

- Pubblicità -

La forza della rappresentanza rsu e delegati. È stato questo il tema del corso di formazione, destinato alle rsu e ai terminali associativi della Flc Cgil di Siracusa, organizzato in collaborazione con Proteo Fare Sapere, il 10 ottobre scorso, presso i locali del Cocus Club di Siracusa.

“Il corso – ha dichiarato il segretario Giovanni La Rosa – ha avuto lo scopo di fornire ai componenti delle rsu elette nelle nostre liste strumenti utili per affrontare gli aspetti problematici della contrattazione d’Istituto”. La Rosa è intervenuto anche per illustrare gli elementi fondamentali della nuova campagna rsu e delle relazioni sindacali attuate dal nuovo contratto collettivo nazionale. Ha, inoltre, ringraziato le rsu elette per il proficuo lavoro svolto negli ultimi 3 anni, contraddistinti da una forte presenza della Flc alle contrattazioni d’istituto, anche in forza delle 91 rsu elette nel 2022.

“La scuola – hanno dichiarato Adriano Rizza e Roberto Alosi, rispettivamente segretario regionale della Flc Cgil Sicilia e segretario della Cgil di Siracusa – sta attraversando dei passaggi che colpiscono in maniera diretta la libertà e la democrazia di chi ci vive, stiamo vivendo un ritorno al passato. Bisogna difendere la scuola, i diritti che la contraddistinguono e le rsu sono chiamate anche a svolgere questo compito”.

Al tavolo dei lavori era presente anche Maria Grazia Frilli del centro nazionale Flc Cgil che ha condiviso l’obiettivo generale del corso: far acquisire alle rsu partecipanti la consapevolezza del ruolo che andranno a ricoprire e fornire loro strumenti relazionali, negoziali e legislativi per affrontare il loro futuro ruolo sindacale. Frilli ha, inoltre, illustrato le novità contenute nel contratto collettivo nazionale 19/21.

La giornata di formazione si è poi conclusa con un dibattito e con gli interventi delle rsu presenti, che hanno condiviso le loro esperienze e interagito con i relatori sul ruolo che rivestono.