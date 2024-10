Arriva a Catania Sicilia Game Expo: videogames, fumetti, cartolina e il live del re delle sigle tv Giorgio Vanni

- Pubblicità -

Una due giorni interamente dedicata ai giochi: sabato 19 e domenica 20 ottobreal Nü Doganæ (già Vecchia Dogana di Catania) sbarca infatti Sicilia Game Expo, l’evento pensato per le famiglie in cui i giocatori di ogni età potranno confrontarsi in videogames, board games, trading cards, fumetti, cosplay e molto altro ancora, facendo avvicinare più generazioni alla scoperta di ogni epoca ludica.

Oltre agli spazi espositivi e alle aree gioco sono numerosi gli ospiti che prenderanno parte all’expo a partire da Giorgio Vanni (FOTO), assoluto protagonista delle più belle sigle dei cartoni animati che si esibirà in un concerto live sabato 19 ottobre alle 21:00. Sullo stesso palco, domenica 20 ottobre, sarà invece la volta dei Parimpampum, band siciliana celebre per avere reinterpretato le sigle dei cartoons dagli anni ’70 ai 2000.

Hanno accolto l’invito degli organizzatori anche attori e doppiatori come Leonardo Graziano (Naruto e Sheldon Cooper di The Big Bang Theory), Elisabetta Spinelli (Sailor Moon, Chichi di Dragon Ball, Lily di How I Meet Your Mother), Barbara De Bortoli (Naomi Watts, Sarah Jessica Parker, Sarah Michelle Gellar, Marisa Tomei) e Gabriele Lopez (Justin Timberlake e Clint Barton / Hawkeye in Avengers Assemble).

Tra i protagonisti anche Luigi Siniscalchi, disegnatore del celebre Dylan Dog, e gli autori siciliani Roberta Marchetta e Giovanni Spadaro che presenteranno in anteprima assoluta il loro nuovo gioco da tavolo “6 Fuori”.

All’evento prenderanno parte numerosi brand leader dei loro settori: Hasbro, Asmodee, DV Games, Cranio Creations, Ludic Family, Red Glove Edizioni, YAS! Games, Goliath, Adventure Rooms Catania, Nautilus Academy e numerose altre realtà che hanno preparato dei contenuti per far divertire ed emozionare il pubblico di Sicilia Game Expo.

Cosplay Contest, Tornei su Console, Mostre Lego, Stand e numerose altre attività vi attendono per vivere un week-end all’insegna del divertimento.

I biglietti sono disponibili online al sitowww.siciliagameexpo.it