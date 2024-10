Spettacoli, Edoardo Bennato in concerto al Teatro Impero di Marsala (TP)

- Pubblicità -

Il 19 novembre, alle ore 21.00, il Teatro Impero di Marsala accoglierà uno degli artisti più amati e longevi del panorama musicale italiano. Dopo quattro decenni di carriera, Bennato dimostra di non aver perso il tocco magico che lo ha reso celebre. Il suo stile unico, che fonde critica sociale e sentimento, continua a catturare l’essenza del mondo contemporaneo. Con le sue canzoni, l’artista riesce a celebrare la forza della gente comune senza mai dimenticare l’intramontabile tema dell’amore. Il concerto è un’esperienza ad alto contenuto rock&blues. I fan potranno godere di un mix esplosivo tra i grandi classici che hanno segnato la carriera di Bennato e le nuove hit tratte dal suo ultimo album “Non c’è”. Lo spettacolo non si limiterà alla musica: video e una forte interazione con il pubblico renderanno l’esperienza immersiva dall’inizio alla fine. Per gli amanti della musica italiana e per chi vuole vivere una serata all’insegna del rock-blues italiano, questo è un appuntamento da non perdere.

L’evento è organizzato da MeMA – Mediterranean Music Association con il sostegno del Ministero della Cultura, dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e con il patrocinio del Comune di Marsala.

