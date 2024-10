La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo: un impegno costante per la Cultura Italiana Globale

- Pubblicità -



Il Senatore Francesco Giacobbe, eletto nella circoscrizione Africa-Asia-Oceania-Antartide per il Partito Democratico, ha sottolineato l’importanza della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, definendola un’occasione fondamentale per rinnovare l’impegno collettivo nella diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana a livello internazionale.

“La lingua italiana non è semplicemente uno strumento di comunicazione,” ha dichiarato il Senatore Giacobbe, “ma rappresenta un fondamento che sorregge la ricchezza delle nostre tradizioni, l’eccellenza del nostro patrimonio artistico e l’innovazione che contraddistingue i prodotti italiani nel mondo, dalla cucina alla moda, fino alle conquiste nello spazio.”



Promuovere la lingua italiana all’estero è essenziale non solo per mantenere vivo il legame tra le comunità italiane e la madrepatria, ma anche per coinvolgere le nuove generazioni di italiani nati all’estero. “Iniziative come la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo rafforzano questi legami e aprono nuove porte a chiunque voglia scoprire e vivere la nostra cultura,” ha aggiunto.

Il Senatore Giacobbe ha ribadito il suo impegno affinché il governo italiano riconosca il valore strategico di queste iniziative e investa maggiori fondi per potenziare l’insegnamento della lingua italiana a livello globale. “Solo attraverso un impegno costante possiamo garantire che la nostra lingua e cultura continuino a prosperare, raggiungendo nuove generazioni e consolidando la presenza dell’Italia nel mondo.”

Infine, Giacobbe ha espresso la sua gratitudine a tutte le associazioni, istituti e individui che, ogni giorno, in ogni angolo del pianeta, e non solo in questa settimana, contribuiscono con passione e dedizione alla promozione della lingua e della cultura italiane.