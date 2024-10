Mascalucia, finanziata nuova area attrezzata a Massannunziata

- Pubblicità -

Nuovo importante finanziamento intercettato dal comune di Mascalucia per riqualificare un’area di ben 7000 mq adiacente all’impianto sportivo “Turi Guglielmino” a Massannunziata.

Si tratta di un importo complessivo di 233.090,01 euro nell’ambito del “PSR SICILIA 2014 -2020 Ambito Tematico : Turismo Sostenibile Azione Pal: 1.1, Sottomisura 7.5” attivato dal Gal Etna Sud.

L’importo verrà adoperato per un’opera di riqualificazione degli spazi nell’ottica complessiva dei progetti di rigenerazione urbana del territorio mascaluciese.

I 7000 mq saranno dunque caratterizzati da ampi camminamenti, spazi per lo sgambamento dei cani e l’agility dog, box accoglienza, punto ristoro e quanto necessario per garantire la costante fruizione degli spazi anche per coloro che vorranno adoperarsi nella pratica sportiva.

L’intervento delineato va ad aggiungersi al progetto di ripristino e ammodernamento dell’impianto “Turi Guglielmino”, i cui lavori sono stati consegnati a Luglio per un importo di 1.2 milioni di euro nell’ambito del PNRR.

“Passo dopo passo Mascalucia sta cambiando ed i cantieri in essere ne sono la prova – dichiara il sindaco Magra – “Bosco Monte Ceraulo”, la Villa Comunale, il campo “Bonaiuto – Somma”, i due edifici già municipi comunali, l’impianto “Turi Guglielmino”, il nuovo plesso scolastico dell’istituto Federico II di Svevia e adesso questa nuova attrezzata a Massannunziata. Tutti lavori attualmente in corso d’opera grazie all’impegno di questa amministrazione e degli uffici preposti”.

” C’è molto altro da fare- prosegue il sindaco Magra – Il territorio è vasto e le esigenze in termini di vivibilità sono molteplici. Ma siamo costantemente a lavoro per dare risposte concrete e tangibili alla cittadinanza”.