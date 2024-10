Messina, lo spettacolo “Elisabetta e Limone” inaugura la nuova stagione del Teatro dei 3 Mestieri 

- Pubblicità -

Al via Irrefrenabile Follia la stagione 2024/2025 del Teatro dei 3 Mestieri di Messina che ha la direzione artistica di Stefano Cutrupi e la direzione organizzativa di Angelo Di Mattia.

Il cartellone sarà inaugurato dallo spettacolo “Elisabetta e Limone” (Produzione Teatro dei 3 Mestieri), tratto da un testo di Juan Rodolfo Wilcock e con la regia di Tino Caspanello, in programma venerdì 18 e sabato 19 ottobre alle 21.00 e domenica 20 ottobre alle 18.30.

Protagonisti sulla scena Cinzia Muscolino che interpreta Elisabetta una donna che si è chiusa in casa, la sua vita è ormai davanti a sé stessa, davanti a simulacri ai quali rivolgere preghiere o accompagnata da gatti da legare perché non scappino via, come il tempo. Limone, che è interpretato da Stefano Cutrupi, è fuggito da un prigione che lo segregava ingiustamente per un sogno sbagliato. E quando si incontrano, nasce la paura, che si trasforma in odio, poi in rassegnazione, e ancora in curiosità, per diventare infine accettazione dell’altro, quotidiana incondizionata.

Nella serata di venerdì 18 ottobre sarà inaugurata la mostra “Preludio y Parentesco” dell’artista peruviano Luis Legato, a cura di Dania Mondello, nella quale saranno esposti pastelli su carta e acrilici su tela. Il finissage sarà il 10 dicembre 2024.

Biografia: Luis Legato è un’artista Peruviano nato a Chiclayo nel 1994. Si è formato nella sua città natale conseguendo la laurea in Psicologia e successivamente in Belle Arti a Trujillo.

Il suo essere poliedrico l’ha portato ad intraprendere studi di musica, arte terapia e linguaggio corporale. Ha esposto a Lima, Acapulco, Barcellona, Madrid, Parigi, Londra, Venezia. Ha realizzato diversi murales in varie città del Perù.

Attualmente vive in Italia a San Buono, Chieti. Website: http://www.luislegato.com/

