Un nuovo primato per il Liceo Classico Mario Cutelli e Carmelo Salanitro. Con il punteggio massimo di 100/100, l’Istituto si pone tra le sole 13 scuole in Italia ad aver raggiunto questo traguardo su 750 progetti approvati nell’ambito dell’iniziativa Erasmus+ KA122 Short Term Projects for Mobility of Learners and Staff in School Education. Un passo verso il futuro che ne certifica gli elevati standard culturali e consolida il prestigio. Un passo, insomma, verso l’Europa.

In occasione degli Erasmus Days, giornate dedicate agli eventi celebrativi dei programmi Erasmus+, venerdì 18 alle ore 17, nell’Aula Magna della sede centrale (via Firenze 202) si terrà il kick-off meeting del progetto Erasmus+ “Re-Imagining Education: New Paces in EU Spaces”. “Si tratta per noi – commenta la dirigente Elisa Colella – di una grande opportunità di ampliamento degli orizzonti educativi dei nostri docenti ma anche di un gruppo di studentesse e studenti, avvicinandoliall’Europa e favorendo una didattica più inclusiva, sostenibile e innovativa. Questo risultato conferma la qualità del lavoro svolto e ci sprona a continuare su questa strada di crescita emiglioramento, per formare cittadini consapevoli e preparati alle sfide di un mondo in continua evoluzione”, aggiunge Colella che venerdì, insieme con la referente del progetto, prof.ssa Sabrina Signorelli, illustrerà ai presenti finalità e contenuti del piano di mobilità.

Il successo del progetto è stato, anche, sottolineato dall’Agenzia Indire – Erasmus+, che ha evidenziato l’alto valore formativo e la qualità degli interventi progettuali previsti per l’integrazione di pratiche innovative all’interno della quotidianità scolastica.

“Re-Imagining Education” è incentrato su inclusione, digitalizzazione e sostenibilità. Il progetto prevede cinque mobilità internazionali, di cui quattro per il personale scolastico per corsi diformazione, e una per un gruppo di cinque studenti, in collaborazione con l’Escola Básica e Secundária de Cristelo (Portogallo). Queste attività promuoveranno l’adozione di nuove metodologie didattiche e l’uso di strumenti digitali innovativi, come l’Intelligenza Artificiale.

Il progetto favorisce il dialogo interculturale e l’inclusione, aiutando studentesse e studenti a sviluppare competenze civiche e a diventare cittadini europei consapevoli. Inoltre, pone una forteattenzione alla sostenibilità, incentivando pratiche eco-sostenibili e il benessere psicofisico della comunità scolastica.

Attraverso “Re-Imagining Education: New Paces in EU Spaces”, il Liceo si impegna di fatto a promuovere una formazione innovativa e internazionale, in linea con le sfide del mondo contemporaneo, preparando i giovani ad affrontare il futuro con consapevolezza e apertura.