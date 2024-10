Ultimo atto a Palazzo dell’Etna per l'evento promosso dall’Ateneo per stimolare la nascita di nuove imprese a partire da idee innovative

- Pubblicità -

Ultimo atto per l’edizione 2024 della Start Cup Catania, la business plan competition promossa dall’Area di Terza Missione dell’Università di Catania, in collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catania, partner tecnico dell’iniziativa dell’Ateneo fin dall’inizio. A conclusione della “call for ideas” di fine agosto hanno partecipato 12 team imprenditoriali; di questi sei sono stati ammessi alla seconda fase e si sfideranno ‘a colpi di pitch’ venerdì prossimo, 18 ottobre, a partire dalle 17, nell’aula “incubatore” del Palazzo dell’Etna, in via San Nullo 5/i.

Dopo l’introduzione del rettore Francesco Priolo, la presentazione del delegato all’Incubatore di Ateneo, Start-up e Spin-off Rosario Faraci e ai saluti istituzionali delle autorità presenti, sarà il momento dei ‘pitch’, ossia le brevi ed efficaci presentazioni attraverso cui i sei team in gara illustreranno alla giuria e al pubblico il documento economico-finanziario (appunto, il business plan) che accompagnerà il progetto d’impresa.

- Pubblicità -

Questi i progetti approdati alla fase finale della Start Cup Catania di quest’anno.

Phoenix, maturato nell’ambito di una ricerca dell’Università di Catania, è un progetto che mira a rivoluzionare il trattamento delle acque reflue e la filtrazione dell’acqua domestica attraverso l’uso innovativo delle ceneri vulcaniche dell’Etna.

Hologen, con l’intento di creare un’esperienza innovativa nel settore della ristorazione, è un dispositivo per realizzare un fenomeno olografico di supporto alla consultazione di un menù ricercato a tavola.

Clevergrow è una start up innovativa che opera nel campo dell’agricoltura di precisione con l’obiettivo di rendere più efficiente il settore primario, riducendo l’impatto ambientale e aumentando la produttività delle colture.

ImpactAi è una piattaforma che consente alle micro e piccole-medie imprese di orientare il proprio business attraverso interazioni in chat con l’intelligenza artificiale istruita da utenza selezionata, indicando opzioni di scelta sostenibili.

Igea è un software in ambito medicale per la compilazione tramite un’intelligenza artificiale di moduli triage al Pronto Soccorso per ridurre l’errore umano, digitalizzare la filiera ospedaliera e semplificare in modo significativo la burocrazia.

MyCoffee Campus è il progetto di un ciclo di produzione innovativo di funghi locali ed esotici, coltivato su prodotti di scarto dal caffè, senza terra e con limitato apporto di acqua.

Al termine del contest verranno proclamati i tre vincitori, che, oltre alle premialità in servizi e in denaro (€ 10.000,00 il primo classificato, € 5.000,00 il secondo classificato e € 3.000,00 il terzo classificato) messi in palio con il contributo dagli sponsor, si assicureranno l’accesso alla Start Cup Sicilia 2024 e, in caso di esito positivo della competizione regionale, la partecipazione al Premio Nazionale per l’Innovazione 2024 che quest’anno si svolgerà a Roma il 5-6 dicembre.