FarmàPlus: a Giardini Naxos la terza edizione, dal 18 al 20 ottobre

Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre si terrà presso l’UnaHotel di Giardini Naxos la 3a Convenzione di FarmàPlus, network promosso da SOFAD – SAFAR – FarvimaGroup. FarmàPlus, aggregazione di farmacie territoriali indipendenti, nata in Sicilia ed “esportata” a livello nazionale, associa più di 350 farmacie in Italia, avendo superato le 150 in Sicilia. In un tempo di grandi trasformazioni, FarmàPlus è una centrale di rete, grazie alla quale le farmacie conseguono qualità e valore dell’attività d’impresa, soluzioni evolute e competenze professionali per l’implementazione di servizi sempre più performanti a favore dei pazienti.

“Talkin’ bout a revolution”, filo rosso dell’evento che, coinvolgendo farmacisti, economisti, esponenti dell’industria svilupperà una riflessione collettiva su indirizzi strategici, orizzonti culturali, innovazioni tecnologiche per governare i veloci cambiamenti che investono filiera sanitaria, farmacie, pazienti. Questa terza edizione assume particolare rilievo poiché, nell’ambito di un programma denso di presenze autorevoli, sono annunciati alcuni eventi rilevanti.

Monsignor Antonino Raspanti, Presidente della Conferenza Episcopale Siciliana e Marco Cossolo, Presidente nazionale di Federfarma sosterranno un dialogo pubblico sull’apporto che i farmacisti di comunità possono dare a tutela di una Sanità pubblica moderna, efficiente, universalistica e su altri temi nodali, al fine di dimostrare che per affrontare il difficile presente e l’inquietante futuro che ci attende occorre praticare una solidarietà intelligente in grado di anteporre il bene comune a egoismi e corporativismi.

Andrea Manfrin, visiting professor alla UCLAN University e Ruggero Razza, già assessore alla Salute della Regione Sicilia, oggi parlamentare europeo, presenteranno i risultati di uno studio clinico finanziato da SOFAD, condotto da un’equipe di ricerca internazionale. Tale ricerca ha misurato l’efficacia di un nuovo servizio svolto dai farmacisti per migliorare la conoscenza che pazienti con patologie respiratorie croniche hanno dell’uso dei farmaci, per dimostrare che una rete di farmacie in grado di aumentare il controllo delle patologie e ridurre i costi sanitari, può trasformarsi da voce di costo, in leva per la sostenibilità del SSN.

L’apertura dei lavori è fissata per le 9 di sabato 19 con gli interventi di saluto di Gaetano Cardiel, presidente di Sofad, Gioacchino Nicolosi, presidente di Federfarma Sicilia, Claudio Ferroni, presidente di Safar Abruzzo, e Renato De Falco, vicepresidente del Gruppo Farvima. Nel corso della prima giornata, al mattino, si alterneranno le relazioni di Mirko De Falco, amministratore delegato del Gruppo Farvima, Alessandro Bruschi, direttore generale di FarmàPlus e Sofad, Erika Mallarini, professore associato alla Sda “Bocconi School of Management”, Giorgio Grasso, direttore del Laboratorio di Neuro-Informatica e Scienze cognitive dell’Università di Messina, Gianluigi Pertusi, direttore della Business unit consumer health care director di Chiesi Farmaceutici, Paolo Bertozzi, partner e head of industry pharma di TradeLab, nonché docente di Marketing avanzato all’Università Iulm di Milano, Pierre Emmanuel Telleri, direttore corsi e fondatore della “London Pharmacy Academy”, Massimiliano Berruti, partner di Jakala, Guglielmo Castelli, manager Jakala.

Quindi, la tavola rotonda, moderata da Mallarini, con la partecipazione di Adelaide Raia, GM Consumer health business unit di Alfasigma, Paolo Fedeli, Corporate affairs head di Sandoz, Filippo Bovi, Head of customer trade di Viatris, Salvatore Butti, general manager e managing director Italia di EG Stada; Cristiano Molteni, sales director di Teva Italia Gx, Cinzia Falasco Volpin, general manager di Zentiva. A seguire le relazioni di Luca Ortolani, direttore commerciale di Zuccari che presenterà la nuova linea di prodotti a marchio Farmà Accento Salute, Paolo Magnano, CMO Chief marketing e sales officer di SmartBug, e Chiara Pistolese, direttore dell’UOS di Interventistica Senologica del Policlinico “Tor Vergata” di Roma, Massimo Glisenti, Chief sales officer di HTN.

Domenica 20 sono previste le relazioni di Stefano Sarcina, National Channel manager di Pharma Danone, Matteo Bompani, biologo nutrizionista e amministratore Unico di NutraGenix, Francesco Severino, direttore commerciale di Cooper Consumer Health, Silvia Simone, training manager di Arkopharma Italia, Mattia Bonvino, Indirect channel trade marketing manager di Reckitt, Silvia Lunati, direttore generale di Sit Pharma, Giulio Lo Nardo, general manager di 4K Pharmap, Paolo Nessi, responsabile Comunicazione Fondazione Banco Farmaceutico, Emanuel Conceição, di TODO Group che presenterà Radio Farmà. Dopo l’intervento dei giovani farmacisti del network, è prevista la testimonianza di un campione dello sport. Le conclusioni sono affidate ad Alessandro Bruschi ed Erika Mallarini.