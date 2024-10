Ciak… si gira! Questa sera il Docufilm sul Ciavuri e Sapuri Fest 2024

- Pubblicità -

Ciaru e Sapuri Fest, l’appuntamento annuale organizzato dalla Cna di Palermo per celebrare i fasti dell’agroalimentare siciliano, giunto ormai alla V edizione, anche quest’anno ha fatto il botto.

Anzi, a dirla tutta, è andato molto oltre le precedenti edizioni. Il merito di questo straordinario successo risiede: nella qualità e varietà delle aziende espositrici; nello spessore degli artisti che si sono esibiti, nei temi dei Talk e nelle personalità che li hanno animati, nelle manifestazioni sportive e negli atleti che vi hanno partecipato.

- Pubblicità -

L’evento è stato impreziosito dall’attenzione riservata ai temi sociali, della solidarietà e dell’etica delle imprese dalla consegna della borsa di studio in memoria di Moshe Fellah ad Alfousseynou Diakhaby giunto in Sicilia con un barcone.

Il visitatore, anche quello più esigente e dal palato più raffinato, non ha assistito a una delle tante manifestazioni, pure importanti, organizzate nell’Isola da altre associazioni, ma a qualcosa di assolutamente inedito.

Ad un evento che, oltre a valorizzare il meglio dell’artigianato agro-alimentare siciliano, ha ridisegnato il volto di una moderna associazione d’impresa, il suo modo di essere e di operare.

Una associazione che rifugge da qualsiasi tentazione neo corporativa, sempre attenta ai problemi e alle esigenze dei propri associati e dello sviluppo ecocompatibile, in grado di formulare proposte di alto profilo su qualsiasi tematica, aperta al confronto con le istituzioni e con la politica, sensibile alle questioni sociali ed etiche, impegnata a cogliere anche le novità letterarie e i fermenti culturali che emergono nella società siciliana.

Un’associazione che, al tempo stesso, non dimentica le proprie origini che scaturiscono dalle pagine più significative della storia d’Italia e dal meglio della vicenda sociale e politica della Sicilia, che fa tesoro delle proprie esperienze e opera ogni giorno per rafforzare il rapporto tra imprese e cittadini.

Un’associazione fortemente ancorata all’artigianato, alla quale guardano con sempre maggiore interesse anche imprenditori del mondo del commercio, dell’industria e della logistica. In questa V edizione di Ciauri e Sapuri Fest, presidiata quasi quotidianamente dal presidente nazionale Dario Costantini e da tutto il gruppo dirigente dell’Isola, con in testa il presidente e il segretario Nello Battiato e Piero Giglione (accompagnati da quel geniaccio di Pippo Glorioso e da Peppino La Vecchia, rispettivamente Segretario e presidente della Cna di Palermo), gli oltre duecentomila visitatori hanno potuto degustare e acquistare: oli, vini, liquori al melograno, al ficodindia, alla cannella e al carrubo, birre artigianali, pasta di grani antichi, formaggi, insaccati, marmellate, specialità dolciarie legate a tanti territori, essenze di erbe officinali, il caratteristico sfincione di Palermo, Bagheria, Corleone. E tanto, tanto altro ancora…

Analoghe iniziative finalizzate a valorizzare l’agroalimentare siciliano si sono svolte nel 2024, per iniziativa delle altre associazioni provinciali: ad Alcamo con il “Ciokowine Fest“, festa del cioccolato e del vino; ad Agrigento con “Arte e Gusto“; a Ortigia con “Divinazione Expò 2024“ ; a Enna con “Pizza Fest“; a Marina di Ragusa con “Gesti e Gusti di Sicilia”; ad Aci Castello con “Sicilia in Tavola“ le Botteghe del Gusto.

Inoltre la CNA dell’isola quest’anno ha anche fatto capolino al TTG Travel Experience di Rimini, uno degli eventi più importanti per il turismo mondiale.

Insomma, queste manifestazioni sono un vero e proprio trionfo di odori e di sapori che culminerà con Taormina Food Expo, la vetrina dell’agroalimentare siciliano a marchio comunitario. Iniziative che, oltre a ricordare ai più anziani la bontà degli antichi mangiari, hanno conquistato, con le tante novità dei maestri dell’arte enogastronomica dell’Isola, le decine di migliaia di giovani che hanno affollato sia la Kermesse di Mondello che quelle delle altre province siciliane.

Per immergervi in queste atmosfere non ci resta che darvi appuntamento alle ore 20.00 con la nostra prima visione del docufilm trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!