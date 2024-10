Grazie al Lions Club Acicastello Riviera dei Ciclopi e all’Uici visite gratuite per piccoli studenti

- Pubblicità -

《Mia mamma non ha i soldi per portarmi dall’oculista》! Tutto è iniziato da questa frase pronunciata da un bambino dell’I.C. Cesare Battisti, nel cuore di San Cristoforo a Catania. La dirigente scolastica prof.ssa Maria Paola Iaquinta, da anni impegnata in prima linea per cambiare le sorti di questo quartiere “difficile”, ha così coinvolto il prof. Sandro Mangano, docente della scuola e socio del Lions Club Acicastello Riviera dei Ciclopi, per la realizzazione di una giornata di screening gratuito della vista.

Venerdì 18 ottobre, grazie all’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti (UICI Consiglio Regionale), che con Nino Fichera ha portato l’unità oftalmica mobile dono dalla Fondazione Internazionale Lions, e grazie alla dott.ssa Francesca Ricotta, medico oftalmologo specialista ambulatoriale ASP Catania e Siracusa, circa 300 bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado hanno avuto la possibilità di fare una visita oculistica completa. La giornata, organizzata congiuntamente da Lions e LEO Club Acicastello Riviera dei Ciclopi, ha visto la partecipazione di numerosi soci: Alessia Falcone, Enrica La Manna, Giuseppe Russo, Giacomo Scuderi, Lino Tringali.

Il Presidente della Zona 15 Lions, dott. Walter Mavica, ha espresso grande soddisfazione per questo service necessario in un territorio abbandonato dalle istituzioni ed anche per questo carente di senso civico: 《dove c’è un bisogno, lì c’è un Lions! Cambiare il mondo è un processo che richiede piccoli gesti che, sommati, realizzano grandi obiettivi. Il Lions Acicastello Riviera dei Ciclopi, di cui mi onoro di essere anche socio, ancora una volta si distingue per le attività di servizio puro verso i poveri ed i deboli. Ed è inoltre un piacere vedere la partecipazione di soci storici insieme ad i soci più giovani, punto di forza di questo Club che ha realizzato la LEO-Lions transition ovvero la visione del nostro rappresentativo socio PCC e GWA Avv. Salvatore Giacona》.