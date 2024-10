Giornata di mobilitazione nazionale, il 26 ottobre una delegazione catanese alla manifestazione di Palermo 

- Pubblicità -

Sarà una robusta delegazione di cittadine e cittadini catanesi quelli che nella mattinata di sabato 26 ottobre s’incontrerà in piazza Raffaello Sanzio per poi raggiungere con mezzi propri e e bus Palermo, una delle sette città che celebrerà la “Giornata di mobilitazione nazionale per chiedere percorsi di pace, disarmo, giustizia sociale e climatica”.

Ieri pomeriggio, nel corso di una riunione, la Cgil e le altre sigle aderenti alla Rete Restiamo Umani hanno concordato la partecipazione unitaria alla giornata di mobilitazione nazionale dal titolo “Fermiamo le guerre. Il tempo della pace è ora”, con manifestazione che si terrà alle ore 10 in piazza Crispi a Palermo.

Le sigle che compongono la Rete catanese sono: CGIL, Arci, Acli, Disoccupazione Zero, UDI Catania , Auser, SUNIA, UDU, UDU, Rete degli Studenti Medi, Koinè, Memoria e Futuro, Federconsumatori, Generazioni Future, Rete Restiamo Umani (ANPI, I Siciliani Giovani, Emergency – Gruppo Territoriale Catania, Amnesty International Gruppo 72 Catania ONG, Libera Catania, Città Insieme, Arbor – Unione per gli Invisibili, Chiesa Cristiana Evangelica Battista, Chiesa Evangelica Valdese, Paxchristi Catania, Mani Tese Sicilia, Comitato Librino Attivo, Comitato popolare Antico Corso, Gruppo di Iniziativa Territoriale di Banca Etica per il Nord-Est della Sicilia, La Città Felice, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, COPE-Cooperazione Paesi Emergenti, CNCA Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, Cooperativa Prospettiva, Circolo Etneo Teresa Mattei, Associazione Centro KOROS, Associazione di Promozione Sociale Difesa e Giustizia, Associazione Oltre Frontiere, Associazione Antimafia e legalità), Tavolo No Ad, Attiva Misterbianco, Rete Numeri Pari, Nessuno È straniero, Fattoria Sociale, Fare Stormo-Il cerchio delle donne.