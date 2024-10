Transizione ecologica: a Palermo mercoledì 23 ottobre conferenza finale del progetto “Social green Deal”

- Pubblicità -

La transizione ecologica è un processo inevitabile, che va governato affinché sia socialmente sostenibile, per produrre rigenerazione dell’economia di un territorio e al contempo equità sociale. In questo ambito, le relazioni industriali e il dialogo sociale hanno un ruolo fondamentale. Sono queste le considerazioni base che hanno ispirato il progetto “Social Green Deal”, sul ruolo e le prospettive per le relazioni industriali e il dialogo sociale nella gestione della transizione ecologica di sistemi economici locali, finanziato dall’Unione europea. Il progetto ha coinvolto sindacati di Italia, in particolare la Cgil Sicilia, che è capofila, e nazionale, Spagna, Belgio, Croazia, Bulgaria, con la partecipazione anche della Ces.

L’evento finale del progetto, con la presentazione delle risultanze di due anni di attività di ricerca e di formazione, si terrà a Palermo mercoledì 23 ottobre presso lo Stand Florio (via Messina Marine, 40) dalle 9 alle 14 e sarà concluso da Pino Gesmundo, segretario nazionale Cgil. Il programma prevede un’introduzione di Stefania Radici, coordinatrice del progetto, la presentazione dei risultati chiave delle attività di ricerca da parte dei sindacati partner (modera Angela Biondi, segretaria confederale della Cgil Sicilia), la presentazione dell’Osservatorio sulla contrattazione collettiva verde, del Policy brief (Simona Fabiani, della Cgil nazionale) e della pubblicazione curata da Stefania Radici dal titolo “Il dialogo sociale e la contrattazione collettiva nella transizione ecologica per la coesione sociale”.

- Pubblicità -

Alle 11:55 è in programma una tavola rotonda sul tema “Una transizione giusta, equa e sostenibile per il futuro della Sicilia”, moderata da Gabriella Messina, segretaria confederale Cgil Sicilia, e con la partecipazione di Alfio Mannino (segretario generale Cgil Sicilia), Roberto Alosi (segretario generale Cgil Siracusa), Rosanna Moncada (segretaria generale Cgil Caltanissetta), Pietro Patti (segretario generale Cgil Messina), Francesco Foti (segretario generale Fiom Sicilia), Pino Foti (segretario generale Filctem Sicilia).