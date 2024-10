Catania: giovedì 24 ottobre alle Ciminiere di Catania, al via la 4° ediz. di Expomedicina, Salone dell’Innovazione Tecnologica in Sanità

- Pubblicità -

Si terrà a Catania dal 24 al 27 ottobre al Centro fieristico le Ciminiere di Catania, la 4^ edizione di Expomedicina, Salone dell’Innovazione Tecnologica in Sanità. L’evento, di elevato livello scientifico, vedrà la partecipazione di medici, dirigenti e amministratori del settore, provenienti da tutta italia.“Pensiamo che il confronto diretto tra le varie esperienze siciliane e delle altre regioni italiane, serva a far crescere più rapidamente la sanità in Italia. Il convegno sarà articolato su vari simposi e tavole rotonde, con i lavori distribuiti su 4 sale, con 24 convegni che ospiteranno vari temi scientifici, curati da medici e professionisti del settore. Abbiamo voluto dare ampio spazio a tutte le discipline chirurgiche che apporteranno un contributo unico nella gestione del paziente” sottolinea Maurizio Ninfa Presidente e organizzatore di Expomedicina.

Durante la manifestazione esperti del settore, ricercatori, medici e rappresentanti della PA si incontreranno per condividere conoscenze, discutere delle sfide attuali e future, anche attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e della robotica.

Expomedicina, arriva in un periodo non facile per la Sanità, messa a dura prova, da varie contingenze, tra cui le contestate liste d’attesa, la carenza di medici e tanto altro, proprio per questo diventa preziosa occasione di incontro e confronto. Gli stakeholders del settore consentiranno di individuare le soluzioni e i giusti percorsi. Expomedicina rappresenta anche occasione di incontro e confronto generazionale con le nuove leve.

Expomedicina, offrirà una panoramica completa sulle ultime novità tecnologiche, presentando dispositivi medici di ultima generazione, strumenti chirurgici avanzati, software per la gestione della salute e benessere, mettendo al centro dell’attenzione, pubblica e professionale, le soluzioni innovative che stanno trasformando il settore sanitario con particolare attenzione al Meridione d’Italia. Inoltre, convegnistica su: Intelligenza artificiale applicata in Sanità, Realtà aumentata, Cyber security, Micro e Macro logistica ospedaliera.

La presenza di 4 settori Rai ovvero, Rai News 24, Rai Sicilia, TGR, Rai News.it garantiranno, all’interno dell’area espositiva con uno stand dedicato una copertura nazionale all’evento, con programmi di approfondimento.

OPEN DAY con Visite ambulatoriali a titolo gratuito rivolto ai cittadini. Sabato 26 dalle 15.30 alle 19.00 e domenica 27 dalle 09.00 alle 17.30.

Le strutture sanitarie di Catania con i loro professionisti effettueranno le seguenti visite:

•⁠ ⁠Cardiologiche

•⁠ ⁠Chirurgia Bariatrica

•⁠ ⁠Chirurgia Generale

•⁠ ⁠Dermatologiche

•⁠ ⁠Ginecologiche

•⁠ ⁠Senologiche

•⁠ ⁠Prevenzione sovrappeso e Obesità in età infantile – SCREENING Oncologici(prenotazioni e distribuzione Kit per la prevenzione del tumore del colon – Vaccinazioni

Le attività scientifiche previste durate l’evento sono state realizzate grazie al contributo di Giuseppe Ettore, Michele Gulizia e Salvo Riolo e di tutte le strutture sanitarie regionali.

L’evento formativo è valido per l’aggiornamento professionale continuo e per acquisire i crediti ECM.