Palermo: domani (martedì 22 ottobre) la presentazione dell’evento “Il Carro risorto delle Rosalie ribelli”

PALERMO. Si terrà martedì 22 ottobre alle ore 11.00 al plesso Puglisi (via Nicolò Giannotta 4) dell’I.C.S. “Sperone-Pertini” di Palermo, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Il Carro risorto delle Rosalie ribelli” che avrà luogo venerdì 25 ottobre nel quartiere Sperone di Palermo.

La presentazione del “Festino dello Sperone” denominato “Il Carro risorto delle Rosalie ribelli” avrà luogo alla presenza del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, del vicesindaco e assessore alla cultura Giampiero Cannella, della dirigente scolastica dell’I.C.S. “Sperone-Pertini” Antonella Di Bartolo, dell’attivista dell’associazione L’Arte di Crescere Monica Garraffa, del presidente dell’associazione Amici dei Musei Siciliani Bernardo Tortorici e della presidente di Cassa edile – Cepima Agostina Porcaro.

L’iniziativa “Il Carro risorto delle Rosalie ribelli” è promossa dalle associazioni L’Arte di Crescere e Amici dei Musei Siciliani e dall’I.C.S. “Sperone-Pertini” e rientra tra gli eventi collaterali al 400° Festino di Santa Rosalia. L’iniziativa “Il Carro risorto delle Rosalie ribelli” porta a sintesi due diverse progettualità, “Le Rosalie ribelli” e “Il Carro risorto”, con l’intenzione di coniugare la tradizione della Santa Patrona di Palermo con la crescita morale, civile, sociale e culturale delle cittadine e dei cittadini di Palermo dei giorni nostri.

Il recupero del Carro trionfale di Jannis Kounellis (Il Carro “risorto”) realizzato per il Festino di Santa Rosalia del 2007 è sostenuto dal Comune di Palermo e da Cassa edile – Cepima. L’intera progettualità ha visto il sostegno e la partecipazione attiva di tante realtà sociali, imprenditoriali e istituzionali. Tra quest’ultime, l’Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna (Uiepe) che ha coinvolto con diverse attività 15 persone da loro seguite.

A conclusione della conferenza stampa, i giornalisti se vorranno potranno recarsi all’Ecomuseo Mare Memoria Viva (via Messina Marine 14) per visionare il restauro in corso del Carro trionfale di Kounellis che dopo un attento lavoro di tipo filologico venerdì 25 ottobre sfilerà per le vie del quartiere Sperone insieme a 400 bambine e bambini dell’I.C.S. “Sperone-Pertini” e alla comunità scolastica e territoriale.