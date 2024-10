Venerdì 25 e sabato 26 ottobre a Tusa (ME) si apre la nuova prima edizione di “Visione Meridiana”

- Pubblicità -

Venerdì 25 e sabato 26 ottobre si apre la nuova prima edizione di “Visione Meridiana. Nuove narrazioni: la meraviglia”, promossa e sostenuta dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, ideata da Vito Meccio e Aurelio Gatti che ne curano la direzione artistica, organizzata dalla Cooperativa Agricantus di Palermo in collaborazione con l’Associazione Estreusa, con il sostegno della rete nazionale dei teatri di Pietra e patrocinata dal Comune di Tusa.

Il progetto, volto alla valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale dei centri minori e meno conosciuti attraverso forme innovative di promozione, quest’anno si offre come focus del territorio di Tusa nel messinese. Incastonato tra le colline dell’entroterra dei Nebrodi, il piccolo borgo raccoglie un comprensorio straordinario sotto il profilo naturalistico, con i suoi paesaggi di mare e di montagna, storico, per i grandi scavi dell’antica Halesa e le numerose architetture medioevali del centro storico e della costa, e si propone come un laboratorio permanente di cultura, arte e ricerca.

Con il titolo “Nuove narrazioni: La meraviglia” il programma prevede due giornate di iniziative che vedranno affiancate le arti performative, il teatro di Sergio Vespertino, e la danza della Lupa, e quelle figurative, con l’esposizione/installazione di tavole a fumetti “Il significato delle nuvole” a cura di Histrioimage di Roma create da Grafimated Cartoon Palermo e dedicate alla scoperta di Tusa. Un progetto che vuole suggerire un approccio al territorio a “misura d’uomo” come condizione necessaria per una conoscenza dei luoghi ed efficace valorizzazione della loro storia e identità. Gli eventi si svolgeranno al centro storico di Tusa, Chiesa San Giuseppe (esposizione), in Piazza Mazzini e all’Oratorio del S.S. Sacramento (incontri, performance). Info e prenotazioni: La visita della esposizione/installazione e l’ingresso agli spettacoli è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti. Le prenotazioni possono essere effettuate attraverso whatsapp al 3519072781. È consigliata la prenotazione.

Ecco il programma completo: