Da venerdì Biancavilla ospiterà  “Colate Verdi…dell’Etna”: protagonista assoluto sarà l’olio

Dopo il vino, da Biancavilla – denominata ‘Porta del Sole’ – arriva l’olio dell’Etna, da una eccellenza all’altra. Custodito dal DOP ‘Monte Etna’, il marchio di denominazione a origine protetta, l’olio prodotto ai piedi del Vulcano è divenuto ormai punto di riferimento dell’enogastronomia mediterranea.

Per rendere omaggio alla realtà produttiva locale che nel settore oleario in questi anni ha fatto grandi cose nel territorio, il Comune di Biancavilla ha organizzato a Villa delle Favare una ‘tre giorni’, da venerdì 25 ottobre a domenica 27, dedicata all’olio e intitolata “Colate Verdi…dell’Etna”.

Il programma è stato presentato dal sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno, dall’assessore comunale Vincenzo Mignemi e dal conduttore televisivo Diego Caltabiano.

L’evento è organizzato grazie all’assessorato regionale all’Agricoltura e in collaborazione con la trasmissione ‘Gustare Sicilia’.

Degustazioni guidate, cooking show, incontri con le scuole e ‘focus’ di approfondimento tenuti da esperti del settore, si succederanno da venerdì a domenica.

“Questo evento – spiega l’assessore comunale Vincenzo Mignemi – non è solo una celebrazione dei nostri prodotti ma una strategia chiara e consapevole per integrare l’agricoltura e il turismo, creando un vero e proprio circuito che possa attrarre visitatori e appassionati di enogastronomia. L’olio, insieme al vino e agli agrumi, diventa così un ambasciatore del nostro territorio, raccontando la storia, la tradizione e il lavoro instancabile dei nostri produttori. Il nostro obiettivo è far sì che Biancavilla non sia solo un luogo di produzione ma un’esperienza da vivere dove la cultura del cibo e la bellezza del paesaggio si fondono in un’offerta turistica completa”.

“A distanza di una settimana dall’Etna Wine Forum – osserva Diego Caltabiano – Biancavilla si appresta ad accogliere ancora migliaia di visitatori per questa prima edizione dedicata all’olio dell’Etna grazie alla quale sarà offerta una vetrina di prestigio a quanti lo hanno reso popolare”.

“Com’è avvenuto per il popolare Etna Wine Forum, – afferma il sindaco di Biancavilla, Bonanno – anche per Colate Verdi…dell’Etna abbiamo allestito vari stand dove è possibile gustare l’EVO e le olive targati Etna. Ci sarà spazio anche per vari momenti di intrattenimento.

“Dopo il vino, – conclude il primo cittadino – Biancavilla punta ad avere una centralità produttiva anche nel settore oleario. È merito dei nostri produttori, alla loro tenacia e perseveranza, se oggi ci viene riconosciuto un ruolo di qualità nel settore”.

La manifestazione “Colate Verdi…dell’Etna”rappresenta un’occasione per riflettere su come il turismo enogastronomico possa diventare una leva di sviluppo economico e culturale per l’intera area. Le iniziative di approfondimento con le associazioni e gli incontri con le scuole sottolineano l’importanza di educare le nuove generazioni alla qualità e al rispetto del territorio.

Con iniziative come “Colate Verdi…dell’Etna”, Biancavilla continua a valorizzare le proprie eccellenze, puntando sulla qualità dei prodotti e sul legame con il territorio. L’evento rappresenta un’importante occasione per far conoscere l’olio dell’Etna e per rafforzare il connubio tra agricoltura e turismo. Attraverso degustazioni, incontri e momenti di intrattenimento, la città si propone non solo come un luogo di produzione, ma anche come punto di riferimento per chi desidera scoprire le tradizioni locali e l’enogastronomia etnea.