Presentata la I edizione diTaormina WinExpo: weekend ricco di cene e degustazioni

Con una conferenza stampa e un brindisi inaugurale, è stata presentata ufficialmente sulla terrazza dell’Hotel Metropole la 1^ edizione di“Taormina WinExpo”, l’evento unico nel suo genere che da domani,venerdì 25, a domenica 27 ottobre coinvolgerà piacevolmente il centro storico della città, con un ricco programma di degustazioni, masterclass, cene stellate, interviste e talk show di approfondimento sul vino siciliano, ma non solo: anche sull’alta cucina,l’enogastronomia, le birre artigianali e sul ricco paniere isolano nel contesto del Mediterraneo. La manifestazione è organizzata da Sicily Event, con numerosi partner e con il patrocinio del Comune di Taormina, in particolare con l’Assessorato al Turismo, Grandi eventi e Attività produttive, e coinvolgerà le due piazze principali della città, piazza Duomo e piazza IX Aprile, con eventi e degustazioni tra la gente, i turisti e i wine lovers, mentre prestigiose cene “stellate” si svolgeranno in alcuni dei locali più suggestivi e storici di Taormina. A presentare l’evento, durante l’incontro con la stampa, sono stati l’imprenditore e amministratore di Sicily Event, Davide Merlino, con lo chef stellato Pietro D’Agostino (anch’egli di Sicily Event), l’assessore al Turismo del Comune di Taormina, Jonathan Sferra, la food blogger Barbara Conti, il cui talk show aprirà la manifestazione il primo giorno, e il sommelier e docente Roberto Raciti, che ha curato la parte enologica della manifestazione e che curerà una masterclass.

“L’Amministrazione Comunale, e in particolare il nostro Assessorato, è lieto di supportare e patrocinare un evento di tale prestigio e dall’inizio abbiamo dato la massima disponibilità per ospitarlo nel nostro centro storico. Vogliamo portare il nostro entusiasmo anche fuori dai confini cittadini e presentare l’evento nelle fiere più importanti, con una programmazione che possa avere un respiro pluriennale” ha detto con soddisfazione l’assessore al Turismo, Jonathan Sferra.

“Abbiamo voluto scommettere su Taormina, raccogliendo una sfida certo non facile, ma comunque entusiasmante, portando tra le sue piazze e il suo corso principale, nell’affascinante stagione autunnale, questo prestigioso evento dedicato al vino, ma coadiuvato anche da tanti appuntamenti collaterali di altrettanto prestigio, come ad esempio i talk show nelle stesse piazze e le cene in programma” ha spiegato ai giornalisti Davide Merlino.

“Taormina non ha certo bisogno di presentazioni o di destagionalizzazione, poiché è sempre piacevolmente presa d’assalto da turisti e visitatori da tutto il mondo. Ma possiamo dire con certezza che la nostra città è soprattutto la capitale del gusto nel contesto siciliano e mediterraneo” gli ha fatto eco lo Chef Pietro D’Agostino.

Poi, alcune anticipazioni dalla food blogger Barbara Conti, che intratterrà il pubblico sugli aspetti anche culturali dell’enogastronomia siciliana, come il forte legame con la letteratura e in particolare con lo scrittore Andrea Camilleri, autore e padre del famoso Commissario Montalbano. Conti, tra l’altro, nella prima giornata parlerà della Sicilia designata come “Regione enogastronomica europea per il 2025” e si avvarrà del supporto della lady chef Salvina Scottino, che preparerà gli arancini ispirati proprio agli “Arancini di Montalbano”, mentre l’indomani la scuola Logos Italia – Formazione e Lavoro di Ragusa con i suoi componenti preparerà per l’occasione i cannoli siciliani, anche questi ispirati al famoso personaggio letterario. E poi, sempre in conferenza stampa, la proposta lungimirante del sommelier Roberto Raciti, di programmare per il futuro masterclass e degustazioni anche in lingua inglese, per dare il massimo dell’accessibilità anche ai turisti internazionali.

Ricco, dunque, il programma delle tre giornate, ricordato ai giornalisti presenti, che darà l’opportunità ai visitatori di accedere alle degustazioni dei vini, attraverso l’acquisto dei ticket, sia in prevendita che sul posto.

Proprio le degustazioni saranno grandi protagoniste, con i banchi d’assaggio nelle due piazze di Taormina e con i talk e le masterclass in calendario. Panel e interviste saranno condotti dalla giornalista Elisa Petrillo.