Scuole a rischio e in condizioni igieniche precarie, Maurizio Mirenda chiede interventi urgenti

Il consigliere comunale di Catania Maurizio Mirenda, capogruppo di Noi Democratici – Nuova DC, ha inoltrato al presidente del Consiglio Comunale, Sebastiano Anastasi, la mozione “Interventi urgenti edifici scolastici”.

«Le nostre scuole – spiega Maurizio Mirenda – necessitano di continui e precisi interventi di manutenzione ordinaria, ma anche straordinaria, poiché gli edifici, sotto ogni profilo, non versano in condizioni impeccabili; non appare superfluo ricordare che sono i nostri figli, i nostri nipoti, i figli dei nostri amici, insomma i bambini, gli adolescenti che frequentano questi istituti e non possiamo permettere, che i luoghi dove loro trascorrono la maggior parte del tempo quotidiano, siano insicuri e non conformi a tutte le normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene».

Il capogruppo di Noi Democratici – Nuova DC è tuttavia consapevole che le risorse economiche, purtroppo, sono scarse e insufficienti per fronteggiare le continue richieste dei dirigenti scolastici, per cui, spesso, non si riescono a risolvere neanche i piccoli problemi, che, poi, diventano così seri da non poter essere più definiti.

Ma è così facendo che, secondo Mirenda, «gli edifici si deteriorano, si creano infiltrazioni d’acqua, gli infissi non sono sempre a taglio termico, le apparecchiature di condizionamento e riscaldamento non sono sempre funzionanti, i servizi igienici talvolta sono inutilizzabili, la cenere vulcanica ostruisce le grondaie, nei tetti cresce addirittura la vegetazione, le barriere architettoniche abbattute o forse no, insomma una situazione che si evolve negativamente e velocemente, con un conseguente ulteriore aggravio economico, che non ci possiamo permettere».

Va precisato, oltretutto, che non si devono sottovalutare gli imprevedibili cambiamenti climatici e il rischio sismico, «altra nostra nota dolente, che non rendono le nostre esistenze serene, poiché la cronaca giornalmente ci rattrista con i danni che il maltempo riesce a compiere nelle città italiane (non dimentichiamo che qualche ora di pioggia dei giorni scorsi ci ha creato notevoli disagi). Pertanto, noi abbiamo l’obbligo di mettere in sicurezza le nostre scuole, per salvaguardare i nostri ragazzi ed avere dei luoghi sicuri dove potersi raccogliere qualora ci fosse un evento tragico.

Peraltro, dare la tranquillità alle famiglie che i loro figli sono protetti e al sicuro, è una condizione che dovremmo avere come obiettivo istituzionale».

Pertanto si impegnano il Sig. Sindaco e al Sig. Assessore al ramo a verificare tutti gli edifici scolastici, «farsi relazionare sulle loro condizioni generali, avere i computi metrici degli interventi da effettuare in ogni plesso, individuare le priorità assolute e trovare i fondi, attraverso qualsiasi modalità, affinché si inizi un percorso progettuale di interventi mirati alla risoluzione dei problemi strutturali e impiantistici, nonché accertare le condizioni igienico-sanitarie, che, quando carenti, sono i primi veicoli di trasmissione batterica e virale».

«Quindi – conclude Maurizio Mirenda – auspico l’immediata disponibilità della Giunta Comunale e il tempestivo intervento di verifica, nonché la relazione dettagliata delle condizioni dei plessi scolastici che necessitano di interventi urgenti».

