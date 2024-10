Le presentazioni del film “Eterno Visionario” ad Agrigento (4 novembre) e Palermo (5 novembre)

- Pubblicità -

Un Pirandello inedito per la quindicesima regia di Michele Placido: in Eterno Visionario il regista racconta vita privata e segreti della famiglia Pirandello, tra il rapporto sofferto con la moglie Antonietta Portulano, la ricerca ossessiva di un’arte che abbatta il confine con la vita, l’amore vitale e proibito per Marta Abba e la complessa relazione con i figli Stefano, Lietta e Fausto.

Nel film, in uscita al cinema il 7 novembre con 01 Distribution, nel novantesimo anniversario dell’assegnazione del Premio Nobel per la letteratura (8 novembre 1934), Luigi Pirandello è interpretato da Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi è la moglie Antonietta Portulano, Federica Luna Vincenti è Marta Abba, Giancarlo Commare, Aurora Giovinazzo e Michelangelo Placido sono rispettivamente i figli Stefano, Lietta e Fausto. Nel film anche la partecipazione straordinaria della star internazionale Ute Lemper. Nel ruolo di Saul Colin, agente e collaboratore di Pirandello, Michele Placido.



Il film è liberamente ispirato a “Il gioco delle parti. Vita straordinaria di Luigi Pirandello” di Matteo Collura, edito da Longanesi Editore. La fotografia è di Michele D’Attanasio, le scenografie sono firmate da Tonino Zera, i costumi da Andrea Cavalletto, il montaggio è di Consuelo Catucci. Le musiche originali del film sono del duo Oragravity.

Diretto da Michele Placido su una sceneggiatura di Placido, Matteo Collura e Toni Trupia, Eterno Visionario è prodotto da Federica Luna Vincenti per Goldenart Production con Rai Cinema in co-produzione con GapBusters, una coproduzione italo-francese della Comunità del Belgio. Il film è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione generale Cinema e audiovisivo, della Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Sicilia Film Commission, e di Regione Lazio – Bando Lazio Cinema International (Programma FESR Lazio 2021 – 2027) cofinanziato dall’Unione Europea. Le vendite internazionali sono affidate a Pulsar Content.