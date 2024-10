Il Senatore Pd Giacobbe alla riunione del Sistema Paese: “Bilancio 2024: priorità ai servizi per italiani all’estero”

- Pubblicità -

La legge di Bilancio a breve sarà anche al vaglio del Senato, “e la nostra attenzione sarà massima perché il governo investa per le nostre comunità nel mondo, a partire dai fondi destinati ai servizi consolari, che sono una priorità per garantire assistenza alla comunità italiana e ridurre disparità fra italiani residenti in Italia e quelli all’estero”.

Lo ha detto il Senatore Francesco Giacobbe, rappresentante Pd eletto nella circoscrizione estero Africa-Asia-Oceania-Antartide, durante la due giorni di lavori sul Sistema Paese organizzata dall’Ambasciatore italiano a Canberra, Paolo Crudele. Appuntamento annuale, questo, al quale hanno partecipato i protagonisti del Sistema Italia in Australia per discutere delle politiche italiane del ruolo delle istituzioni, degli enti gestori e delle Camere di Commercio nel promuovere la cultura, la lingua e l’economia italiana all’estero.

Durante i suoi interventi, il Senatore Giacobbe, ha sottolineato l’importanza di diversi temi centrali per la comunità italiana in Australia e per il rafforzamento del legame tra i due Paesi.

Giacobbe ha ribadito il suo impegno a favore della comunità italiana residente all’estero, evidenziando la necessità di affrontare tematiche cruciali come il rinnovo delle patenti italiane per gli iscritti all’AIRE e la cittadinanza per discendenza. Su quest’ultimo punto, il Senatore ha espresso preoccupazione per la recente interpretazione della Corte di Cassazione e la circolare del Ministero degli Interni, che “potrebbe limitare i diritti alla cittadinanza, soprattutto per le donne”. Ed ha annunciato la volontà di portare avanti ulteriori iniziative legislative in merito.

Il Senatore Pd ha sottolineato l’importanza della promozione del Sistema Italia in Australia, includendo settori come il turismo delle origini, le missioni B2B e il supporto alle Camere di Commercio italiane, insieme “alla promozione della lingua e della cultura italiana. Auspico – ha detto – una discussione approfondita sui temi legati all’insegnamento della lingua italiana nelle scuole australiane”, evidenziando le difficoltà riscontrate dal sistema scolastico locale, che spesso penalizza lo studio delle lingue straniere. Ciò nonostante, ha lanciato un appello per il rafforzamento della lingua italiana in Australia, proponendo “l’adozione di una ‘Language Policy’ che favorisca l’insegnamento e la valorizzazione della nostra lingua nelle scuole”.

Giacobbe, infine, ha evidenziato i progressi compiuti nelle relazioni commerciali tra Italia e Australia, grazie anche all’imprenditorialità degli italo-australiani e al lavoro delle Camere di Commercio e degli enti di promozione come ICE (ITA) ed ENIT. Tuttavia, ha espresso preoccupazione per la riduzione delle risorse destinate alla diplomazia economica e all’internazionalizzazione commerciale, invitando a riflettere sulle strategie future e sull’importanza di investire nel settore industriale ad alto valore aggiunto.