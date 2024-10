Palermo, al Teatro Agricantus nuovo appuntamento di “Comic 90100” guest Lunaspina Caruso

- Pubblicità -

Al Teatro Agricantus di Palermo è tutto pronto per una serata all’insegna del puro divertimento con “Comic 90100”, il laboratorio della risata che sta rivoluzionando la comicità siciliana.



Mercoledì 30 ottobre alle ore 21 è in programma uno spettacolo travolgente, dove alcuni tra i più promettenti comici siciliani – Gabriella Gugliotta, Roberto Pizzo, Spettro, Francesco Gottuso e Chicco Tortora – presentati da Antonio Panzica, saliranno sul palco per far ridere il pubblico senza sosta. “Comic 90100” non è solo un evento, ma una fucina di talenti, una continua scoperta di artisti che propongono monologhi inediti e sempre nuovi. Ogni appuntamento è diverso dal precedente, offrendo spettacoli unici e sorprendenti, dove la comicità si mescola all’intelligenza e il pubblico diventa parte attiva del divertimento. Questo nuovo appuntamento vedrà anche l’esibizione musicale di Lunaspina Caruso, la voce potente e graffiante che ha conquistato il pubblico di X Factor 2024 e che ora salirà sul palco di “Comic 90100” per una performance indimenticabile. Quella di mercoledì 30 ottobre si preannuncia una serata speciale, in quanto prevede anche l’intervento di Alessio Lupo in “Avrò fatto bene” un’occasione da non perdere per chi ama la comicità brillante e innovativa.



Ideato dai fratelli Nino e Roberto Bonanno di Tramp Management, “Comic 90100” è uno spazio in continua evoluzione, che dà la possibilità agli artisti, sia emergenti che affermati, di testare nuovi monologhi davanti a un pubblico attento ed esperto. Al pubblico, anche il più esigente, ogni serata regala comicità dagli stili sempre diversi, assicurando risate che non sono mai banali. Grazie a questo laboratorio, alcuni giovani autori hanno avuto l’opportunità di debuttare con i loro spettacoli originali, affinati durante le serate di “Comic 90100”, e alcuni di questi saranno riproposti anche quest’anno.