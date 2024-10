“Sinestesie: suoni e voci dell’800”: a Vizzini, l’evento che “fa incontrare” Verga, Liszt e Beethoven – L’Evento

- Pubblicità -

Continuano gli appuntamenti con la nostra rubrica “L’Evento” grazie alla quale vi portiamo ad assistere “in prima fila” ad alcuni degli avvenimenti più rilevanti nel panorama del nostro territorio, che siano conferenze, concerti, dibattiti, eventi sportivi e/o culturali ecc…

Quest’oggi vi condurremo alla manifestazione di natura artistica, musicale e teatrale, dal titolo “Sinestesie: suoni e voci dell’800” che si è svolta sabato scorso, ovvero il 26 ottobre 2024, presso la sala consiliare del Comune di Vizzini.

L’appuntamento si inseriva nel fitto programma delle “manifestazioni Verghiane”, ovvero delle annuali rappresentazioni teatrali e culturali tratte dalle novelle del famoso scrittore Giovanni Verga, ospitate proprio a Vizzini, piccolo borgo dell’entroterra siciliano di cui il grande artista era originario.

E’ stata senza dubbio una manifestazione speciale, in grado di mettere in correlazione, in modo unico, musica e recitazione teatrale. Infatti durante la serata si sono sapientemente avvicendate le performance del pianista Vincenzo Pavone e dell’attrice Anastasia Romeo, creando un racconto coerente ed una narrazione emozionante.

Durante il video di questa sera avrete modo di ascoltare i criteri con i quali il maestro Pavone ha associato i brani, e potrete anche parzialmente ascoltare alcune delle performance, sia musicali sia attoriali, che si sono susseguite nel corso della serata.

Come sottolineato anche dalla Vicesindaco del Comune di Vizzini Fabiola Francesca Di Benedetto l’obiettivo dell’evento era regalare alla comunità una sorta di viaggio dell’anima, nel quale si potessero incontrare le pagine di Verga con i brani di Franz Liszt e di Ludwig van Beethoven; in una commistione di musica e letteratura, suoni e parole.

Noi di Hashtag Sicilia abbiamo seguito l’evento, e questa sera vi porteremo a riviverlo, almeno in parte, attraverso alcuni degli interventi e delle performance dei protagonisti.

Per tutto questo, e molto altro ancora, vi diamo appuntamento a questa sera alle ore 20.00 con la nostra prima visione de "L'Evento" trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social.