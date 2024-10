Palermo, si parla dell’Architettura nella Sicilia orientale al Corso di Storia dell’Arte sul Cinquecento

- Pubblicità -

Si terrà giovedì 31 ottobre 2024 alle ore 16,30 la lezione del Corso di Storia dell’Arte sul Cinquecento in Sicilia promosso da BCsicilia, in collaborazione con la Chiesa Anglicana e l’Università Popolare. Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, si terrà la conferenza dal titolo “L’Architettura nella Sicilia orientale”. La relazione sarà tenuta Armando Antista, Ricercatore di Storia dell’Architettura presso l’Università di Palermo. E’ possibile seguire la lezione in presenza presso la Chiesa anglicana in via Roma, 469 a Palermo, oppure in Live streaming. Domenica 3 novembre è prevista la visita guidata a Mirto e Frazzanò.

Tema: L’architettura nella Sicilia Orientale è stata più volte soggetta a terremoti che hanno alterato la nostra percezione del patrimonio antecedente il XVIII secolo, cancellando anche buona parte di quanto costruito durante il Cinquecento. Tuttavia, a partire dalle tracce superstiti – talvolta assai significative – e dalle testimonianze documentarie e letterarie, e procedendo attraverso confronti con il resto dell’Isola, è possibile ristabilire un quadro sorprendente, per quanto spesso lacunoso.

- Pubblicità -

Relatore: Armando Antista è ricercatore di Storia dell’Architettura presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo, dove ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Storia dell’Architettura nel 2017 con una tesi sull’architettura di età moderna a Malta. I suoi interessi scientifici spaziano dalla committenza dell’Ordine Gerosolimitano all’evoluzione delle tecnologie costruttive e dei linguaggi architettonici tra XVI e XVIII secolo. E’ autore della monografia “Costruire la frontiera. L’architettura a Malta tra XVI e XVII secolo”, pubblicata a Palermo, Edizioni Caracol, 2022.

Le successioni lezioni del Corso riguarderanno: Tessuti e ricami; La scultura nella Sicilia occidentale e centrale; La scultura nella Sicilia orientale. Previste visite guidate a Mirto, Frazzanò, Nicosia, Calascibetta, Napoli. Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni ed iscrizioni: BCsicilia, Via Giovanni Raffaele, 7 – Palermo. Tel. 346.8241076 – Email: palermo@bcsicilia.it. Facebook: BCsicilia.