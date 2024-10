Premio Cambiamenti 2024: il racconto della finale territoriale di Catania e le Start-Up vincitrici

- Pubblicità -

Valorizzare idee innovative nate su tutto il territorio della provincia di Catania, dar voce all’eccellenza imprenditoriale e a chi magari non ha ancora avuto modo di far emergere il proprio progetto, tracciare la rotta per un futuro tecnologico, sostenibile e all’avanguardia per il mondo dell’artigianato e delle PMI.

E’ con questi obiettivi che, nel pomeriggio di ieri, martedì 29 ottobre, la CNA di Catania ha celebrato la finale territoriale del Premio Cambiamenti 2024: il contest nato per far emergere le Start-Up d’eccellenza di tutto il paese, facendole passare attraverso una selezione provinciale, regionale e infine nazionale.



Così il civico n°14 di Piazza Cavour, al centro di Catania, sede dell’impresa associata Feiana Business Center, si è iniziato a gremire, a partire dalle ore 16.30, dei partecipanti all’iniziativa: rappresentanti delle 10 Start-Up finaliste, componenti della giuria, istituzioni e rappresentanti della CNA.

Più nello specifico erano presenti, in rappresentanza dell’amministrazione cittadina, l’Assessore del Comune di Catania Viviana Lombardo – con diverse deleghe, tra le quali quelle ai Servizi Informatici e alla Digitalizzazione, alle Pari Opportunità, e alle Politiche Giovanili -, e l’Ing. Vincenzo Passanisi, Direttore Sistemi informativi e Innovazione tecnologica del Comune di Catania, il quale era anche un componente della giuria esaminatrice delle proposte in gara insieme alla Dott.ssa Luna Meli, Presidente CNA Giovani imprenditori Catania, e al Prof. Rosario Faraci, docente ordinario di economia e gestione delle imprese presso l’Università degli Studi di Catania.

Ad introdurre i lavori della finale territoriale è stato Antonio Merenda, coordinatore di Cna Innovazione Catania; al quale è seguito un intervento del Segretario della CNA di Catania Andrea Milazzo. Successivamente hanno preso la parola anche le personalità già citate: Luna Meli, Rosario Faraci, l’Ing. Passanisi, l’Assessore Viviana Lombardo, e Simone Digrandi, Neo Presidente consulta giovanile Anci Sicilia e Assessore Comune di Ragusa.

Il filo conduttore attorno al quale hanno ruotato questi interventi è stato il bisogno generalizzato di innovazione e di un contemporaneo “svecchiamento” nella governance delle imprese del territorio: emblematica in questo senso è la statistica che vede oltre il 60% delle aziende dirette da persone over 50. Sono stati altresì ricordati i diversi problemi che chi vuole avviare un’impresa, in Italia e specificatamente in Sicilia, si trova ad affrontare: ovvero l’elevata tassazione e burocrazia, unita alla difficoltà di accesso al credito.

Per comprendere appieno i temi del pomeriggio è particolarmente rilevante riportare la dichiarazione congiunta di Luna Meli e Antonio Merenda: “la finale provinciale del Premio Cambiamenti è stata un’interessante occasione di confronto con le istituzioni per affrontare i temi più cari a noi giovani imprenditori, che ruotano intorno al bisogno di vivere in una società che fa sistema e punta sui giovani, promuovendo iniziative di lungo respiro che possano facilitare il ricambio generazionale e la nascita di nuove imprese. È stato anche il momento in cui si è dato spazio a chi già ora sta apportando un cambiamento nel tessuto produttivo, ponendo l’accento sul tema della sostenibilità ambientale – attraverso la ricerca scientifica o lo sviluppo di nuove forme di produzione nella filiera agroalimentare – e su una nuova cultura imprenditoriale, con attenzione al sociale ed al fare rete. L’auspicio è che le proposte presentate, su cui c’è comunanza di intenti fra imprenditoria e istituzioni, non restino lettera morta ma possano essere l’avvio di un dialogo proficuo per lo sviluppo di una città sempre più attrattiva per giovani preparati, che decidono di investire le proprie competenze nel nostro territorio.”

Dopo gli interventi delle personalità già menzionate si è dato il via alla seconda fase dell’evento: ovvero i pitch da parte dei finalisti. Ogni rappresentante delle idee approdate in finale aveva a disposizione esattamente 3 minuti per esporre il concept sul quale si basa la propria idea imprenditoriale.

In seguito si è effettuata una breve pausa, durante la quale i componenti della giuria si sono riuniti in separata sede per decidere la graduatoria finale; mentre il resto dei presenti ne ha approfittato per interfacciarsi in un momento di networking.

Al rientro in sala sono stati annunciati i vincitori della finale territoriale di Catania del Premio Cambiamenti 2024, i quali approderanno anche in finale regionale. Ecco il verdetto:

Selezionati dalla giuria:

SPACE2EARTH S.R.L. SB

ALPHAFOOD SRL

PIAZZA SCAMMACCA SRL

Ripescaggi:

Menzioni company tech

BARR S.R.L. S.B.

YANCHWARE S.R.L

Menzione Visione artigianato e tradizione:

PRIMALKIMIA DI MARIO PRIVITERA

A concludere la serata sono seguite le riflessioni della Presidente della CNA di Catania Floriana Franceschini.