Rubavano il rame nei cimiteri: i carabinieri di Santo Stefano di Camastra eseguono 4 ordinanze cautelari

Nelle prime ore della mattina i Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno dato esecuzione a una ordinanza cautelare nei confronti di quattro soggetti; in particolare sono stati raggiunti da ordinanza degli arresti domiciliari due soggetti, entrambi residenti a S. Stefano di Camastra, padre e figlio, in quanto ritenuti gravemente indiziati di molteplici furti aggravati commessi in numerosi cimiteri della provincia di Messina e Palermo (nello specifico, i furti avevano avuto per oggetto, in modo sistematico, i pluviali di scolo in rame delle acque meteoriche, tutti asportati da numerose cappelle gentilizie esistenti in quei cimiteri); è stato raggiunto da ordinanza di applicazione dell’obbligo di dimora nel comune di residenza un altro soggetto, residente a Santo Stefano di Camastra, anch’egli ritenuto gravemente indiziato di tali furti aggravati; è stato raggiunto da ordinanza degli arresti domiciliari un ulteriore soggetto, residente a Palermo, ritenuto gravemente indiziato del delitto di ricettazione di tale materiale.

Nello specifico, i fatti oggetto del procedimento, così come sottolineato dal Gip nella sua ordinanza cautelare, hanno riguardato “… la densa sequela di furti di pluviali in rame (ed in un caso di bobine di cavi, sempre in rame, sottratte alla Stazione FF.SS. di S. Stefano di Camastra) perpetrati ai danni di numerosissime cappelle gentilizie allocate nei cimiteri di vari centri nebroidei e madoniti nell’arco temporale compreso tra i mesi di febbraio ed aprile 2024 ad opera variamente degli indagati”.

In particolare, è stata contestata agli indagati la commissione, sebbene non sempre nella stessa identica composizione, di ben 11 furti perpetrati all’interno di altrettanti cimiteri e di un unico furto commesso all’interno della stazione F.S. di Santo Stefano di Camastra, in un arco temporale complessivo di non più di due mesi. I cimiteri “attenzionati” dagli indagati, nello specifico, sono stati quello di Sant’Agata di Militello (ME); il cimitero di Cefalù (PA); il cimitero di Rocca di Capri Leone (ME); il cimitero di Capo d’Orlando (ME); quello di Pollina (PA); il cimitero di Santo Stefano di Camastra (ME); il cimitero di Castelbuono (PA); il cimitero di Galati Mamertino (ME); il cimitero di Lascari (PA); quello di San Salvatore di Fitalia (ME); il cimitero di Brolo (ME).

Sempre secondo quanto evidenziato dal Gip nella sua ordinanza, lo schema delittuoso, ormai ben collaudato, consisteva nell’individuazione di un obiettivo strategico, un cimitero isolato, privo di sistemi di videosorveglianza, poco illuminato, dove poter agire indisturbati in ora serale. E infatti i dati della geolocalizzazione acquisiti hanno consentito di accertare come gli indagati si recassero presso i cimiteri comunali sempre nella fascia oraria ricompresa tra le 19.00 e le 24.00, rimanendovi non più di due ore.

Gli indagati penetravano all’interno delle aree cimiteriali, a seconda dei casi, scavalcando il muro di cinta, oppure utilizzando delle scale opportunamente predisposte, in un caso addirittura tagliando la rete di recinzione metallica entrando con un veicolo all’interno dell’area. Successivamente staccavano i pluviali di rame dalle cappelle gentilizie (nell’ordine di diverse decine per volta), li accartocciavano per poterli agevolmente riporre all’interno delle autovetture utilizzate per il trasporto del materiale (una Fiat Bravo oppure una Fiat Panda, quest’ultima presa a noleggio), avvicinavano il mezzo nei pressi del “bottino così lavorato”, successivamente procedevano a contattare telefonicamente il soggetto di Palermo indagato per il reato di ricettazione, città dove immediatamente dopo si recavano per consegnare e monetizzare la refurtiva così trafugata.

Eloquenti i messaggi di volta in volta inviati al soggetto palermitano (“Tonino, in un’oretta son da te, va bene?) per avvisarlo del loro arrivo a Palermo; valore “iconico” e “plasticamente rivelatore dell’oggetto del commercio tra gli indagati” assume poi, così come rilevato dal Gip, il selfie inviato al soggetto palermitano da parte di uno degli indagati, mentre si trovava, insieme al suo complice, a bordo di un’autovettura letteralmente stipata di pluviali di rame, tutti accuratamente accartocciati e accatastati sui sedili posteriori del mezzo.

Il bottino realizzato consisteva, di volta in volta, nell’impossessamento di centinaia di metri lineari di pluviali, con un peso di svariate centinaia di chilogrammi di rame (fino anche a 500 chili per volta), per un valore (e correlativo danno) di diverse migliaia di euro per furto.

Le indagini svolte dalla Stazione C.C. di Santo Stefano di Camastra, consistite in appostamenti, nell’analisi della telecamere di sorveglianza ubicate in alcune vie limitrofe ai cimiteri, nell’analisi del traffico storico dei telefoni cellulari in uso agli indagati e nella loro geo-localizzazione, nell’analisi dei dati del traffico Telepass (transiti autostradali), nell’analisi dei dati del sistema di monitoraggio satellitare (GPS) installato su una delle autovetture utilizzate, hanno consentito di formulare un quadro di gravità indiziaria a carico degli odierni indagati in ordine ai reati loro rispettivamente contestati.

Si precisa, in ogni caso, che il procedimento pende tuttora in fase di indagini preliminari, e che, in ossequio del principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse degli indagati.