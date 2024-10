Palermo, da venerdì 1 novembre Corrado Tedeschi in “L’uomo che amava le donne” al Teatro Agricantus

- Pubblicità -

Al Teatro Agricantus di Palermo è atteso un grande mattatore della scena nazionale. La stagione di Teatro Comico, che si sarebbe dovuta inaugurare con il nuovo spettacolo di ErnestoMaria Ponte (rinviato a metà novembre per motivi di salute), si apre venerdì 1 novembre alle ore 21 con uno straordinario Corrado Tedeschi che porterà in scena con passione e ironia “L’uomo che amava le donne. L’amore secondo Truffaut”.

Lo spettacolo – che replica nei week-end fino al 10 novembre e poi giovedì 14 novembre– propone alcuni passaggi del capolavoro del 1977 di François Truffaut – regista e grande protagonista della nouvelle vague francese – in cui il protagonista Bertrande Morane, un ingegnere esperto di meccanica, dedica la sua vita all’amore infinito che prova verso le donne, un modo per riscattare l’affetto che sua madre non era mai stata capace di offrirgli.



Tedeschi in scena (qui anche regista oltre che autore del testo), come Bertrande nel film di Truffaut, scopre che la donna ama in un modo molto più universale rispetto all’uomo e che, di conseguenza, non è difficile innamorarsi di una donna, è difficile amarla. Entrambi, dunque, non appartengono alla categoria dei Don Giovanni né a quella dei Casanova, non respirano il piacere della conquista fine a sé stessa o la seduzione finalizzata al solo raggiungimento del piacere carnale, in loro si respira il desiderio di amare l’amore in ogni sua forma, con la leggerezza e l’ingenuità di un bambino. Lo spettacolo, divertente e romantico allo stesso tempo e arricchito da celebri scene cinematografiche di Truffaut e di Lelouch, presenta spunti narrativi e trovate sceniche che sorprenderanno continuamente lo spettatore, anche grazie alla poliedrica capacità scenica di Tedeschi, un attore dal multiforme ingegno capace di passare con lievità e grazia dai registri comici, a quelli drammatici.

Il racconto scorre come un sogno ad occhi aperti, in cui il vero protagonista si rivela essere l’universo femminile, in tutte le sue indecifrabili sfumature. Una lucida testimonianza sulla differenza che si prova fra l’amore e l’amare l’idea dell’amore, in cui ogni essere umano sperimenta e trova il proprio modo di essere e di esprimersi, senza giudizio e senza alcuna certezza, ma con una sola verità, quella di Truffaut: “Senza amore non si è niente!”. Il Teatro Agricantus è sostenuto dalla Regione Siciliana -Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e dal Mic – Ministero della Cultura.