Reddito di povertà, Cuffaro (DC): “Concreto intervento a sostegno delle fasce più deboli”

- Pubblicità -

“Sosteniamo con grande convinzione l’iniziativa del Presidente Schifani per l’inserimento nella legge di variazione di bilancio di una norma a sostegno delle famiglie siciliane in condizione di particolare disagio economico. Con uno stanziamento annunciato di 30 milioni di euro questo intervento costituisce, infatti, un ulteriore e concreto passo in direzione di una più complessiva strategia messa in atto dal Governo regionale per il contrasto alla povertà e al disagio sociale, che già a partire dalla recente legge contro le dipendenze e il consumo di crack ha dato vita ad innovativi e virtuosi modelli di intervento che, nel caso dell’intervento di prossima trattazione all’Ars, poco hanno a che fare con esperienze del passato come il reddito di cittadinanza”. Lo dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC.