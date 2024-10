Rsu Dais Spa: Eletto Francesco Santonocito dell’Ugl agroalimentare

- Pubblicità -

Si afferma l’Ugl Agroalimentare nelle recenti elezioni per la Rappresentanza Sindacale Unitaria (Rsu) all’interno dell’azienda Dais Spa, la nota azienda dolciaria che ha la propria sede presso la zona industriale di Belpasso.

Il 50 per cento dei lavoratori votanti ha scelto l’Ugl, eleggendo Francesco Santonocito, segno di una presenza che è diventata nel tempo riferimento per i lavoratori.

- Pubblicità -

Per la Federazione Etnea, guidata dal segretario provinciale Agroalimentare Antonino Neri «questo risultato consolida la presenza della nostra organizzazione sindacale nel settore. L’elezione di un RSU rappresenta non solo un riconoscimento della fiducia dei lavoratori nei confronti dell’Ugl, ma anche un’opportunità per il sindacato di lavorare per migliorare le condizioni di lavoro e garantire una maggiore partecipazione dei dipendenti nelle decisioni aziendali».

«Il nostro grazie – continua Neri – va anche ad un altro candidato che si è speso tanto in questa competizione, ovvero Giovanni Privitera, che continuerà a lavorare in sinergia con il nostro Rsu».

A festeggiare per l’affermazione della Ugl in Dais Spa è anche il segretario territoriale Giovanni Musumeci che rivolge l’augurio di buon lavoro all’eletto Santonocito ed i complimenti a Neri ed alla federazione per il grande impegno profuso.