Confcooperative Sicilia: avviato nell’area Nebrodi/Madonie uno sportello formativo itinerante per i giovani

Un’occasione concreta per i giovani siciliani che hanno un’idea in testa e vorrebbero trasformarla in impresa, che cercano lavoro e possono trovare la soluzione nella cooperazione, che non sanno da dove cominciare o che hanno già un’impresa sociale e vorrebbero migliorare, far crescere, la propria attività. Confcooperative Sicilia, con la società di servizi Azure Consulting, BCC Madonie e BCC Valle del Fitalia Longi e Progetto Policoro hanno avviato nell’area delle Madonie e dei Nebrodi uno Sportello Itinerante inFormativo di consulenza sulle opportunità e gli strumenti offerti dal modello cooperativo. Rientra nell’ambito del progetto “Le Madonie e i Nebrodi del futuro” e si pone come obiettivo principale quello di supportare i percorsi di autoimprenditorialità nell’area, appunto dei Nebrodi e delle Madonie, nel cuore, dunque, della Sicilia. Così giovani e imprese possono trovare un sostegno importante nella creazione di opportunità lavorative, fornendo al contempo risposte concrete ai bisogni di servizi nel territorio. Il progetto è sostenuto da Fondosviluppo e Federcassa Sicilia. Si potrà ottenere consulenza personalizzata, per scoprire opportunità e vantaggi del modello cooperativo; avere un supporto concreto, assistenza per l’avvio del proprio progetto cooperativo o per migliorare la propria attività imprenditoriale. A disposizione esperti, professionisti del settore, che potranno chiarire ogni eventuale dubbio. Per saperne di più e fissare un appuntamento, basta compilare il seguente form.

CONTATTI

AREA MADONIE

Confcooperative Sicilia- sede Palermo – Roberto Cubeddu – 091 320846

Sedi BCC Madonie

Sede Generale Bcc Madonie– 0921641621

Agenzia di Petralia Soprana- Bivio Madonnuzza – Migliazzo Francesco – 0921 680850/ 0921310020

Agenzia di Castelbuono- Distefano Antonio – 0921 676411/ 0921310021

Agenzia di Valledolmo- Stracagnolo Grazia – 0921 544504

Agenzia di Gangi- Coniglio Santo – 0921 644140

AREA NEBRODI

Confcooperative Sicilia- sede Messina – Rosario Messina – 090 2922380

BCC Valle del Fitalia Longi- Scarfidi Marzia – 0941 485703

Progetto Policoro- Alessio Trusso – 380 3803803