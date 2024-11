- Pubblicità -

Tempo di derby al Massimino, tornano a sfidarsi Catania di Domenico Toscano e Messina di Giacomo Modica. Una sfida tra due squadre in cerca di punti per uscire dal momento negativo e tornare a rilanciarsi nel girone C di Serie C. Di seguito le parole rilasciate in sala stampa dall’allenatore rossazzurro.

Toscano: “D’Andrea recuperato. Nel derby i valori si azzerano”

Conferenza stampa pre-gara di Domenico Toscano in vista del derby siciliano tra Catania e Messina. “Infortunati? Recuperiamo D’Andrea, ma perdiamo per squalifica Quaini e Guglielmotti. Al momento non siamo fortunati tra indisponibili e decisioni arbitrali. Devi sopperire a questa situazione oggettiva facendo qualcosa in piu. Nei derby i valori si azzerano e li vince chi vuole fare la storia di questo derby. La squadra vuole tornare alla vittoria. Se qualcuno avesse fatto qualcosa in più avremmo portato tre punti da Torre del Greco. Nelle difficoltà se riesci a dare dentro al tuo lavoro se le cose le fai meglio le vittorie arrivano. Gerarchia in porta? Per le vicissitudini e per le ottime prestazioni di Bethers. Man mano col passare delle partite i fattori si stabilizzeranno. Anche gli arbitri sono stati sfortunati. Se la ci metti qualcosa in più la fortuna ti torna indietro. Bisogna dare qualcosa di diverso domani. Non tanto nella squadra ma quello che metterai dentro la gara fa la differenza.“

- Pubblicità -

“Vogliamo fare la storia nel derby. Un percorso lo fai con un intero potenziale. Nel nostro percorso lo fai con un organico al completo. Guglielmotti poteva leggere meglio la situazione nella situazione dell’espulsione ma stavamo gestendo il vantaggio. Ma si è perso coraggio dopo il pari di Ekuban, infatti ho fatto dei cambi per dare qualcosa in più. Lo stadio sarà pieno e sosterrà questa squadra sempre e comunque. Messina? Ha iniziato con un’idea tattica precisa che ha cambiato nelle ultime due partite. Però conta molto l’atteggiamento del Catania.”