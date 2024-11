Oggi a Catania l’atleta paralimpica Valentina Petrillo per l’evento di Open “Identità in campo”

- Pubblicità -

Un evento molto importante, quello di oggi, 2 novembre2 024, alla Legatoria Prampolini alle ore 19:00, intitolato Identità in campo, che vedrà come ospite Valentina Petrillo, atleta transgender paralimpica che ha partecipato agli ultimi giochi di Parigi. L’incontro è organizzato da Open Catania e prevede anche la presenza di Lucia Murabito, attivista di Genderlens, l’associazione delle famiglie delle giovani persone trans.

Sarà un’occasione importante per confrontarsi sui problemi che le persone trans incontrano nel mondo dello sport – anche in relazione alla terribile narrazione fatta su Imane Khelif alle ultime Olimpiadi – oltre che della loro quotidianità e delle loro famiglie. Un evento che si colloca, ancora, come preludio del Tdor del prossimo 20 novembre, il secondo organizzato sotto formula di corteo, dopo il primo felice successo dello scorso anno, sempre per merito di Open Catania che lo ha fortemente voluto.

Modererà l’incontro l’attivista Anna Chisari. L’ingresso è gratuito e non occorre prenotazione.