Lavoro, Confesercenti: “battuta d’arresto dell’occupazione conferma la frenata dell’economia”

Nuovi segnali di criticità emergono dal fronte economico: il dato odierno sull’occupazione del mese di settembre diffuso da Istat evidenzia una battuta d’arresto rispetto al mese precedente – con una flessione di 63mila unità – che va monitorata con attenzione perché, pur mantenendo una crescita rispetto all’anno precedente, si collegherebbe alla frenata in atto dell’economia nel suo complesso. Migliori, invece, i segnali provenienti dal fronte dei prezzi che spingono ad un cauto ottimismo: il dato sull’inflazione – che si è portata su valori bassissimi oscillando intorno all’1 per cento da circa un anno – nonostante una lieve risalita su base tendenziale, si colloca infatti su un livello non preoccupante.

Così Confesercenti in una nota.

La frenata degli occupati, sembra confermata dall’aumento del ricorso alla cassa integrazione da parte delle imprese, soprattutto nell’industria: se si prendono in considera­zione i primi otto mesi dell’anno e li si confronta con lo stesso periodo del 2023, le ore autorizzate di Cig risultano, infatti, complessivamente aumentate del 20 per cento per il totale dell’economia e del 32 per cento per l’industria manifatturiera.

In particolare, a settembre rispetto ad agosto, si rileva la caduta di 61mila lavoratori dipendenti (0,3%) e la sostanziale tenuta, – 2mila unità, degli indipendenti che ormai da alcuni mesi hanno superato la soglia simbolica dei 5 milioni. Va considerato sempre che nella categoria degli “indipendenti” si trovano figure professionali abbastanza diverse: dai liberi professionisti, imprenditori, coadiuvanti e collaboratori, lavoratori in proprio che hanno dinamiche differenziate. Nell’ultimo anno, ad esempio, a fronte di una crescita di 29mila unità nel complesso, i lavoratori in proprio senza dipendenti sono diminuiti di 28mila, mentre sia i lavoratori in proprio che i liberi professionisti con dipendenti sono cresciuti, rispettivamente, di 41 e 10 mila unità.

Uno scenario che non desta particolari preoccupazioni è invece quello dei prezzi: anche se il consolidamento definitivo del rientro dell’inflazione dipenderà dalla progressiva normalizzazione delle condizioni del mercato energetico, si prosegue verso la strada del recupero del potere d’acquisto delle famiglie, grazie anche alla ripresa salariale in atto in diversi settori, soprattutto dei servizi, con i rinnovi contrattuali che hanno iniziato a tenere conto della passata maggiore inflazione. I contratti già siglati comportano che, anche nella seconda metà dell’anno, la crescita delle retribuzioni contrattuali dovrebbe mantenersi vivace, anche se per ora le famiglie non hanno forse ancora interiorizzato completamente questi fenomeni, con effetti chiari e tangibili sull’accelerazione della spesa.