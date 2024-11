Catania capitale del wedding design con Luca Melilli e Franco Cannata

I designers di Panta Rhei Wedding presentano la seconda edizione del corso WDC, ospitando sei wedding planner internazionali invitate per esplorare il fascino e il potenziale della Sicilia come meta per i matrimoni

- Pubblicità -

Creare esperienze indimenticabili, acquisire competenze nell’arte dell’organizzazione di matrimoni, progettare design esclusivi di alto livello e vivere momenti straordinari: come una cena su un cratere spento o un’esperienza gastronomica all’interno del maestoso Palazzo degli Elefanti,circondati da opere d’arte e decorazioni storiche.

È proprio ciò che è accaduto pochi giorni fa, grazie alla straordinaria visione di Luca Melilli e Franco Cannata di Panta Rhei Wedding. I due professionisti, tra i primi 50 wedding designers a livello globale, hanno promosso due iniziative di grande rilievo per valorizzare la Sicilia come destinazione d’eccellenza per il wedding destination.

Da un lato l’organizzazione del corso formativo volto a perfezionare le competenze nell’organizzazione di matrimoni; dall’altro, l’ospitalità di 6 wedding planner internazionali sull’isola che ha suscitato un interesse concreto e crescente verso le sue bellezze e potenzialità.

Dal 22 al 26 ottobre, Catania ha indossato un abito speciale, trasformandosi nella capitale mondiale del wedding design con il Wedding Design Course, il corso di formazione esclusivo e innovativo, pensato per chi desidera intraprendere o perfezionare la propria carriera nel mondo dei matrimoni. Il corso ha offerto un’opportunità per esperti e appassionati, unendo formazione d’eccellenza, creatività e ispirazione in un contesto ricco di storia.

Durante i cinque giorni di attività presso Palazzo Valle, la città di Catania si è trasformata in un contenitore di bellezza e creatività. I partecipanti hanno potuto approfondire ogni aspetto del wedding design attraverso una serie di interventi tecnici e speech tenuti da esperti di fama internazionale. Le sessioni si sono focalizzate su elementi chiave, quali la progettazione degli eventi, l’uso innovativo di materiali e texture e le nuove tecnologie applicate all’allestimento. Ogni sessione ha fornito strumenti pratici e soluzioni avanzate per realizzare matrimoni personalizzati e dall’estetica impeccabile, con un occhio alla sostenibilità e all’efficienza organizzativa.

Un elemento centrale del corso sono stati i laboratori pratici, guidati dal maestro Franco Cannata, in cui i corsisti hanno realizzato allestimenti floreali straordinari. Questi laboratori hanno stimolato la creatività dei partecipanti, che hanno visto le loro idee prendere vita in scenografie eleganti e affascinanti.

- Pubblicità -

Il WDC ha incluso il tour esclusivo con le wedding planner internazionali, ospitate presso il rinomato 4SPA, che hanno avuto l’opportunità di scoprire le meraviglie della Sicilia come una delle mete più affascinanti per matrimoni da favola. Durante questo viaggio esplorativo, le professioniste hanno individuato nuove location spettacolari, pronte a diventare scenari unici per i prossimi matrimoni internazionali.

Grazie a questa esperienza, la Sicilia si prepara ad accogliere un numero sempre crescente di matrimoni stranieri, aprendo una stagione ricca di opportunità e nuovi eventi. Le wedding planner hanno inoltre condiviso le loro conoscenze e strategie con i corsisti, trasmettendo le loro esperienze su come affrontare le sfide del settore e valorizzare al meglio le bellezze naturali e storiche di una regione dalle infinite potenzialità.

La Sicilia, con il suo patrimonio culturale e paesaggistico, è ora pronta a incantare coppie da tutto il mondo, affermandosi come una destinazione di eccellenza per il wedding destination.



Le serate dell’appuntamento annuale hanno offerto ulteriori opportunità di apprendimento attraverso due cene-evento straordinarie, progettate e realizzate dai corsisti. L’apertura al Palazzo degli Elefanti, con una cena indimenticabile in stile gattopardiano, curata in ogni dettaglio dallo Chef Seby Sorbellonella storica Sala Bellini, ha rappresentato un capolavoro di design e gastronomia.

Gli allestimenti curati dai corsisti hanno trasformato la sala in un ambiente da sogno, adornato da candelabri scintillanti e tavole elegantemente decorate. Un’altra serata memorabile si è tenuta in un cratere spento dell’Etna, dove natura e creatività si sono unite per dar vita a un allestimento straordinario. L’atmosfera incantevole, arricchita da rose rosse, decorazioni eleganti e luci soffuse, ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di tutti i partecipanti.

Il culmine dell’esperienza WDC è stato il Gala Surrealista a Villa la Limonaia, un evento che ha trasportato gli ospiti in un mondo di fantasia e immaginazione, grazie anche alla partecipazione dei performers di Not Just Wedding. Ogni dettaglio è stato curato per evocare un’atmosfera magica, rendendo la serata indimenticabile. A dare un ulteriore tocco di bellezza, i corsisti e le wedding planner, curati per l’occasione da Toni Pellegrino per l’hair look e da Orazio Tomarchio de La Truccheria Cherie, per il make up.



Oltre a essere un evento straordinario, il corso ha messo in risalto il vero potenziale della Sicilia come meta per matrimoni di lusso. Le wedding planner internazionali hanno infatti avuto l’opportunità di esplorare il territorio, scoprendo le straordinarie possibilità offerte dalla regione, dai paesaggi mozzafiato alla ricca storia e tradizioni locali.



Partner prestigiosi come Seby Sorbello, Not Just Wedding, Letterink, Leandro Scorpo lighting, Spina Flora, GEG party Service, Emergency cocktail 2.0 e Promostand srl hanno elevato l’evento, testimoniando la professionalità e la bellezza che caratterizzano la Sicilia.

Grazie alla visione di Panta Rhei Wedding, Catania e l’Etna sono diventati il fulcro del wedding design internazionale. Con anni 19 anni di esperienza, questa azienda ha creato un ambiente fertile per l’innovazione e la creatività, valorizzando le maestranze locali e generando nuove opportunità per i giovani talenti. Il WDC ha dimostrato che il wedding design può fungere da motore di sviluppo, trasformando ogni evento in un’esperienza unica e irripetibile.