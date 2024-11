Sposinlove, conclusa la tredicesima edizione: oltre 9 mila presenze e grandi novità sulle tendenze wedding

- Pubblicità -

Matrimoni che durano più giorni, tra brunch e apericene. Romanticismo e ritorno alla natura in location con paesaggi mozzafiato o in dimore storiche dall’atmosfera elegante e raffinata. Anche la palette cromatica sceglie il colore della natura: il verde porta freschezza e tranquillità in quello che è un giorno speciale. E ancora, percorsi di luce che illuminano il banchetto di nozze. Automobili, dalle più antiche alle più moderne. Addobbi floreali in stile wild e scatti fotografici in grado di rendere eterne le emozioni del matrimonio. Senza dimenticare abiti da sogno per le future coppie. Sono alcune delle tendenze protagoniste della tredicesima edizione di Sposinlove, la wedding experience più glamour del Sud Italia tenutasi dal 31 ottobre al 3 novembre presso il centro fieristico SiciliaFiera di Misterbianco. Anche quest’anno, grande successo di pubblico: oltre 9 mila visitatori hanno avuto l’occasione di conoscere, in anteprima, le ultime idee wedding grazie anche ad un fitto programma di appuntamenti. Come la sfilata organizzata da Accademia Alta Moda di Claudio Di Mari: per l’occasione hanno sfilato le collezioni degli stilisti emergenti che hanno concluso il loro percorso di studi Angela Sammartano, Veronica Todaro, Roberta Indovina, Nancy Calcagno, Anna Pellegriti, Federica La Rocca. Altro momento molto seguito è stato il “Make-Up Day” con l’esame conclusivo di Academy, il prestigioso corso di alta formazione per Make-Up Artist e Image Maker de La Truccheria Cherie: 50 truccatori si sono sfidati nella realizzazione di due tipologie di Make-Up dedicati al matrimonio: il Bridal Make-up e il Glamour Make-up. E poi, indimenticabili, le sfilate delle nuove collezioni sposa e sposo con le proposte di Milena Sposa, Amelia Casablanca, Andrea Versali, Ergas, Atelier Luccia, Dama Spose & Atelier Cutuli. Pizzi, merletti, abiti ampi e scollature più o meno discrete. E proprio durante la sfilata di Versali, un inatteso fuori programma: uno dei modelli ha chiesto la mano alla fidanzata inginocchiandosi come tradizione vuole. Lui Andrea Mazzaglia, 38 anni, lei Roberta Rodelli, 31 anni, coroneranno il loro sogno d’amore dopo due anni e mezzo di fidanzamento. Grande ospite il testimonial Versali Luca Onestini, modello e personaggio televisivo.”Quest’anno ci siamo superati sia come qualità dell’offerta che come numero di espositori e, a chiusura dell’evento, posso dire anche di pubblico – commenta Alessandro Lanzafame, organizzatore della manifestazione e presidente di Eurofiere – Abbiamo avuto un incremento del 20% come imprese partecipanti e una massiccia partecipazione di aziende provenienti dal sud-est siciliano e, in particolare, dalle province di Ragusa e Siracusa. Questo per noi vuol dire che Sposinlove è ormai diventata in assoluto l’unica manifestazione dedicata al wedding nel Mezzogiorno, un settore che in Sicilia merita di essere valorizzato dando lustro a tutte quelle realtà locali che muovono l’economia non solo locale ma anche internazionale”.