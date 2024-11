Elezioni USA: perché ha vinto Trump? E cosa succederà ora, in America e nel mondo? – L’Intervista Speciale

- Pubblicità -

Buonasera amici di Hashtag Sicilia, e ben ritrovati in una puntata speciale della nostra rubrica “L’Intervista”, quest’oggi interamente dedicata all’analisi della tornata elettorale 2024 per la presidenza degli Stati Uniti d’America, che ha visto eleggere, per la seconda volta nella storia, Donald Trump.

Per approfondire al meglio questo argomento abbiamo scelto ancora una volta un ospite che “gioca in casa”: infatti il protagonista dell’Intervista di oggi è il nostro Salvatore Bonura, direttore del nostro giornale.

Insieme a lui, all’indomani del voto (il cui risultato è apparso subito chiaro e netto – contrariamente a quanto avevano ventilato alcuni esperti, che sembravano intravedere all’orizzonte fino ad 1 mese di polemiche per il riconteggio delle schede) – abbiamo approfondito le motivazioni di una vittoria così stracciante del tycoon newyorkese, tratteggiato insieme le ragioni della débâcle democratica e dello spostamento a destra della nazione, riflettuto sulla reale influenza dello schieramento di divi del cinema e della musica per questo o l’altro candidato, e tanto altro ancora.

Ci siamo anche chiesti, tra le altre cose, quanto possano aver influito sull’esito finale di questa tornata elettorale il fallimentare attentato alla vita di Donald Trump, il tardivo ritiro della candidatura di Joe Biden, e i toni del “tutto sopra le righe” che si sono mantenuti durante la campagna elettorale

In definitiva possiamo dire che la nostra chiacchierata di questa sera è stata in grado di svelare le varie sfaccettature di un’America radicalmente diversa rispetto a quella dipinta nell’immaginario collettivo; e di portare avanti un’analisi critica sui temi chiave di queste elezioni e sulla direzione futura del Paese, anche rispetto alle interazioni con gli altri stati e con l’Europa.

Per tutto questo, e molto altro ancora, nella puntata di questa sera de “L’Intervista – Speciale Elezioni USA”. Vi diamo appuntamento alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!