“Imprenditore 4.0”: a Ragusa convegno di CDO Sicilia, Ordine dei Commercialisti e Sicindustria

- Pubblicità -

Continuano gli incontri promossi da Compagnia delle Opere Sicilia a Ragusa dedicati a imprenditori e a liberi professionisti, nell’ottica di promuovere opportunità di network, formazione, collaborazione.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 8 novembre alle 15.30 presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Ragusa (via Nino Martoglio, 5) sul tema “Imprenditore 4.0. Tra tutela del patrimonio e pianificazione fiscale”, organizzato in collaborazione con l’Ordine e Sicindustria, con il patrocinio del Comune di Ragusa.

- Pubblicità -

Dopo i saluti istituzionali di Maurizio Attinelli, Commercialista, Revisore Legale e Presidente ODCEC di Ragusa, Salvatore Motta, Presidente di Cdo Sicilia, e Giorgio Cappello, Presidente di Sicindustria Ragusa, sono previste le relazioni di Daniele Manenti,Commercialista e Revisore Legale, su “Holding o trust per la gestione del patrimonio: quale strumento scegliere?”, e Alberto Maria Fichera, Avvocato Tributarista, su “Conferimenti in neutralità fiscale nell’ambito delle operazioni di riorganizzazione societaria”; modererà i lavori Pietro Affè, Commercialista e Revisore legale, che alla fine darà spazio al question time.

«Il ricambio generazionale e la riorganizzazione del patrimonio rappresentano una importante sfida per l’imprenditore – spiega Fichera, tra l’altro socio del tavolo Liberi Professionisti di Cdo Sicilia -, una sfida da pianificare per tempo e gestire attentamente, con strumenti giuridici adeguati per favorire la successione imprenditoriale come una fase di sviluppo per l’impresa. Questa pianificazione, che deve riuscire a coniugare il processo conservativo dei padri fondatori con quello innovativo delle nuove generazioni, rappresenta una sempre un impegno al fine di garantire la continuità della famiglia imprenditoriale e del relativo patrimonio, da organizzare secondo corretti schemi giuridici. Da un punto di vista familiare, la continuità generazionale deve garantire che i valori etici e morali della famiglia siano perpetuati nel tempo nelle future generazioni al fine di assicurare la creazione di valore di lungo periodo».

«Ritengo preziosa la collaborazione tra le nostre realtà associative per l’organizzazione di questo appuntamento», commenta il presidente di Cdo Motta: «Lo scopo comune è quello di dare un servizio informativo reale e concreto alle imprese del territorio. Noi come Cdo desideriamo poi in particolare sviluppare le attività di tutte le nostre filiere su tutto il territorio regionale e Ragusa è certamente una provincia che ha già risposto bene al nostro modello di lavoro in sinergia. In questo caso protagonisti sono i liberi professionisti, che condividono competenze e proposte per un lavoro a più mani al servizio delle aziende siciliane, vero motore di sviluppo di tutta la nostra isola».