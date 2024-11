Politica. Cracolici: “Variazioni di bilancio come il prezzemolo, se ne mette un po’ in ogni settore ma non risolve nulla”

- Pubblicità -

“Questa manovra rischia di essere come il prezzemolo: se ne mette un po’ su ogni settore, dall’agricoltura alle imprese, dalla siccità ai disabili, ma il prezzemolo da solo non risolve nulla”. Lo ha detto Antonello Cracolici, parlamentare regionale del Pd, intervenendo in aula durante la discussione generale sulle variazioni di bilancio.



“Il governo – ha aggiunto – si vanta di avere somme da utilizzare per coprire il disavanzo, la verità è che nella maggior parte dei casi queste somme sono figlie dell’improvvisazione, basta guardare i 50 milioni che erano stati destinati al sostegno all’occupazione e che non sono mai state utilizzate”.



“Il governo annuncia norme che nascono come spot e non come soluzioni concrete ai veri problemi della Sicilia, l’anno prossimo – ha proseguito Cracolici – probabilmente scopriremo che una parte di questa manovra non vedrà attuazione. Assessore Dagnino, lei rivendica di essere un ‘tecnico’, allora io le chiedo di ‘fare il tecnico’ e di assicurarsi che le norme che voteremo siano effettivamente attuabili”.



“Una misura concreta può essere il contributo per pagare gli interessi per i mutui necessari alle ristrutturazioni edilizie nei centri storici – ha concluso Cracolici – è una norma già esistente che parla ai siciliani, perché non prevedere nuovi fondi in questa direzione?”.