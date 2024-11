Catania, a Crotone per ritrovare la vittoria

- Pubblicità -

Il Catania di Domenico Toscano torna in campo domenica alle 19.30 all’Ezio Scida contro il Crotone di Emilio Longo. La squadra rossazzurra viene da una mini-crisi di risultati con soli 3 punti nelle ultime 4 giornate contro Foggia, Latina, Turris e Messina. Numeri che servono da base per un pronto riscatto già a partire dal prossimo turno di campionato.

Infermeria più leggera: come sta la squadra di Toscano

Uno dei nodi che hanno attanagliato Mimmo Toscano e il suo Catania sono i tanti infortuni muscolari, soprattutto nel reparto di centrocampo. Le assenze pesanti di Francesco Di Tacchio e Stefano Sturaro hanno pesato moltissimo nella tipologia di gioco e impostazione di questa squadra. Però ad oggi c’è fiducia per l’ex centrocampista della Juventus che potrebbe rientrare tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, un recupero fondamentale e importante per la caratura tecnica e mentale per i rossazzurri.

Torna a disposizione Francesco De Rose, altra grande assenza nel mese di ottobre e che ha messo in grande difficoltà nelle scelte l’allenatore rossazzurro impiegando spesso sia Carpani che Luperini in mediana, snaturandone il loro valore tecnico. Inoltre, tornano a disposizione dopo la squalifica sia Davide Guglielmotti e anche Alessandro Quaini, perni importanti per il gioco del Catania. Da valutare le condizioni di Gabriel Lunetta, out contro Turris e Messina.

Crotone, Trapani e Avellino: il calendario del Catania

Il calendario del Catania adesso si prospetta abbastanza importante e complesso nel suo genere. Domenica 10 novembre alle 19.30 c’è in programma l’incontro dell’Ezio Scida contro il Crotone, formazione in salute e in ripresa dopo un avvio negativo di campionato. In campo la squadra di Toscano ritroverà un obiettivo di mercato estivo dei rossazzurri come Guido Gomez, attaccante cercato dal DS Faggiano ma poi rimasto in Calabria.

Dopo la trasferta dello Scida si torna al Massimino venerdì 15 novembre alle 20.45 con in programma il derby siciliano col Trapani. Dopo l’impegno casalingo con la squadra di Aronica si ritorna in trasferta contro l’Avellino di Raffaele Biancolino, avversario in netta ripresa dopo l’avvio shock che ha comportato l’esonero di Michele Pazienza. Un calendario non facilissimo per i rossazzurri, che però hanno la consapevolezza di aver fatto bene negli scontri più difficili. Adesso tocca al campo dare le risposte giuste.