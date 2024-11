A Teatro Bis di Catania la pièce “Resti in Attesa”, secondo appuntamento della rassegna Giovani Sguardi

- Pubblicità -

Secondo appuntamento in cartellone per la rassegna “Giovani Sguardi”, dedicata alla nuova drammaturgia, della Compagnia Buio in Sala che sabato 16 e domenica 17 novembre, alle ore 21.00, sul palco di Teatro Bis, la sala teatrale attigua alla scuola “Buio in Sala” sede dei corsi di formazione per le arti dello spettacolo all’interno dell’istituto Leonardo Da Vinci, debutterà con la pièce “Resti in attesa” da un’idea di Sofia Russotto per la regia di Michele Eburnea.

“È una messa in scena dal forte impatto, che siamo certi saprà conquistare lo spettatore- dichiarano gli attori e registi Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustolisi fondatori di Buio in Sala- e siamo lieti di poter avere in cartellone come spettacolo ospite un’opera così intensa messa in scena da ben sei allievi diplomati all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico”.

La scena si svolge in una sala d’attesa, dove cinque anime attendono che una voce dall’interfono li chiami e decida del loro destino.

“I protagonisti della storia non si conoscono ed hanno tutti il viso coperto- dichiara il regista Michele Eburnea- gli ospiti di questa sala d’attesa capiscono, a causa di un imprevisto, che superare quella porta che li separa dal loro obiettivo non è facile e per riuscirci dovranno collaborare oppure spingersi oltre il limite arrivando a mettere in discussione la loro umanità”.

Ma quando si è messi l’uno contro l’altro dalla vita il concetto di umanità esisterà ancora?

Questo è il punto di domanda dell’intera rappresentazione interpretata da Flavio D’Antoni, Adriano Exacoustos, GajaMasciale, Alberto Penna e Sofia Russotto i quali indagano e riflettono sullo stato eccessivo di competizione e controllo sotto cui viviamo in quest’epoca che porta spesso ad una ritorsione dei rapporti umani.

"Insieme allo spettacolo- concludono Bisicchia e Giustolisi- è legato un laboratorio di due giornate gestito dagli attori di "Resti in Attesa" aperto a chi volesse immergersi con loro in uno studio testuale e critico, in un confronto formativo e proficuo".